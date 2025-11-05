خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

أتاحت الحكومة للمواطنين خدمة تقديم التظلمات على مخالفات المرور عبر الإنترنت بسهولة ويسر، من خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تسهم في التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت وتقليل التكدس داخل مقار نيابات المرور.



الخدمة متاحة بشكل مجاني لجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، حيث يستطيع مالكو المركبات وسائقو السيارات التقدم بتظلم على أي مخالفة مرورية دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مقار النيابات أو انتظار الدور في الطوابير، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة وشفافية.

رابط التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

يمكن الدخول مباشرة إلى موقع النيابة العامة لتقديم التظلم على مخالفات المرور من خلال الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

ثماني خطوات لتقديم التظلم الإلكتروني بنجاح

الخطوة الأولى:

ابدأ بالدخول إلى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور عبر الرابط السابق.

الخطوة الثانية:

اضغط على أيقونة "التظلمات" ثم اختر "تظلمات رخص المركبات" من القائمة المتاحة.

الخطوة الثالثة:

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك، ثم اضغط على زر "تفاصيل المخالفة" ليتم عرض كافة البيانات المتعلقة بسيارتك.

الخطوة الرابعة:

ستظهر أمامك جميع المخالفات المسجلة على المركبة محل الاستعلام، مع توضيح التفاصيل الدقيقة وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة لكل مخالفة.

الخطوة الخامسة:

حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اختر سبب التظلم المناسب، واضغط على زر "تظلم".

الخطوة السادسة:

ستظهر لك الشروط والأحكام الخاصة باستخدام الخدمة الإلكترونية. بعد قراءتها بعناية، اضغط على "موافق" في حال قبولك لها.

الخطوة السابعة:

يعرض النظام بعدها البيانات الأساسية الخاصة برخصة المركبة. قم بمراجعتها بدقة، ثم أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك، وبعد التأكد من صحتها اضغط على زر "إرسال الطلب".

الخطوة الثامنة:

يتم عرض إيصال التظلم على الشاشة، متضمنًا رقم الطلب الخاص بك، والذي يجب الاحتفاظ به لاستخدامه لاحقًا في متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

أهمية الخدمة الإلكترونية لتظلمات المرور

هذه الخدمة تعد واحدة من أبرز خطوات الحكومة في مجال التحول الرقمي، إذ تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتبسيط الإجراءات الحكومية دون الحاجة للانتقال إلى مقار النيابات.

كما تعزز الخدمة مبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع المخالفات، وتمكن المواطن من الحصول على حقه في المراجعة والتظلم بطريقة قانونية ميسرة.

إضافة إلى ذلك، تتيح المنصة الإلكترونية إمكانية متابعة الطلبات المقدمة بسهولة من خلال رقم التظلم، ما يقلل من الوقت والجهد ويضمن سرعة الرد على المواطنين.

آلية متابعة التظلم

بعد تقديم الطلب، يمكن للمواطن متابعة حالة التظلم عبر نفس الموقع باستخدام رقم الطلب الذي حصل عليه من الإيصال الإلكتروني.

وعند البت في التظلم، يتم إخطار المستخدم إلكترونيًا بنتيجة الطلب سواء بالقبول أو الرفض، مع توضيح الأسباب القانونية لذلك.

التوسع في الخدمات الرقمية

تأتي خدمة تظلمات مخالفات المرور الإلكترونية ضمن منظومة واسعة من الخدمات التي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتشجيع المواطنين على استخدام المنصات الرقمية بدلًا من الطرق التقليدية، مثل خدمات تجديد رخص السيارات ودفع المخالفات إلكترونيًا واستعلام مخالفات المرور وغيرها.

وفي ضوء هذه الجهود، تؤكد الحكومة على أهمية التحقق من صحة البيانات أثناء إدخالها لضمان سرعة ودقة الإجراءات، مع الالتزام الكامل بسياسات حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

التظلم الإلكتروني لمخالفات المرور يوفر وقتك وجهدك

من خلال هذه الخطوات الثمانية البسيطة، يستطيع أي مواطن الاعتراض على مخالفات المرور المسجلة على سيارته إلكترونيًا دون أي تعقيدات.