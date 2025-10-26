قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
أخبار البلد

كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا

محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية سداد مخالفات المرور للسيارات، والتي تواصل وزارة الداخلية جهودها لتسهيل الخدمات المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال إتاحة العديد من الوسائل التي تمكن أصحاب السيارات من سداد مخالفات المرور لعام 2025 بسهولة ودون الحاجة إلى التكدس داخل وحدات المرور. 

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يواكب احتياجات المواطنين ويساهم في تحسين كفاءة الأداء الإداري.

وأوضحت الوزارة أن خدمات سداد مخالفات السيارات أصبحت متاحة إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية ونيابة المرور، بما يسمح لأصحاب المركبات باستكمال إجراءات الترخيص بسرعة وأمان. 
وتشمل هذه الخدمات إمكانية الدفع عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني مثل فوري، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.

وفيما يتعلق بطريقة السداد بالموبيل، أتاحت النيابة العامة وبوابة مرور مصر خدمة دفع المخالفات بخطوات بسيطة، تبدأ بالدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال بوابة الحكومة المصرية، ثم اختيار قسم خدمات نيابة المرور، وتحديد وسيلة الدفع المناسبة سواء الدفع الإلكتروني أو عند الاستلام. 
كما يمكن استخدام بطاقات الائتمان مثل فيزا من خلال إدخال بيانات لوحة السيارة، ومعرفة إجمالي المخالفات المستحقة، ثم إدخال بيانات البطاقة البنكية لاستكمال عملية الدفع مع استلام رسالة تأكيد فورية بعملية السداد.

دفع المخالفات عبر الإنترنت

أما بالنسبة لدفع المخالفات عبر الإنترنت، فتتيح بوابة الحكومة المصرية خدمة الاستعلام عن المخالفات باستخدام رقم السيارة أو بيانات رخصة القيادة، مع إمكانية تسديد المبلغ إلكترونيا أو طلب توصيل شهادة براءة الذمة إلى المنزل مقابل رسوم بسيطة. 
ويمكن للمواطنين الدخول مباشرة إلى الخدمة من خلال الرابط الذي أتاحته النيابة العامة (https://bit.ly/3aPtbnW).

كما تعد خدمة  فوري  من أبرز الوسائل المتاحة لدفع مخالفات المرور بسهولة من المنزل، حيث يمكن للمواطن إدخال الرقم القومي والجزء الرقمي من لوحة السيارة ورقم الهاتف المحمول عبر الموقع المخصص للخدمة، ثم سداد المبلغ المستحق إلكترونيا. 
وتتيح هذه الخدمة استلام شهادة المخالفات في المنزل خلال أربعة أيام عمل فقط، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

سداد المخالفات من مكاتب البريد

و تواصل مكاتب البريد تقديم خدمات سداد المخالفات بالطريقة التقليدية لمن يفضلون التعامل المباشر، إذ يتطلب الأمر تقديم بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة للكشف عن المخالفات المسجلة، ثم يتم سداد القيمة المستحقة والحصول على شهادة براءة الذمة، مع إمكانية تقديم تظلم رسمي في حالة الاعتراض على قيمة المخالفة، حيث يتم إخطار المواطن بنتائج التظلم عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وبذلك أصبح بإمكان المواطنين في عام 2025 تسوية مخالفات المرور بعدة طرق تناسب احتياجاتهم، سواء من خلال الإنترنت، الهاتف المحمول، خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري، أو عبر مكاتب البريد. 


وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه التسهيلات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتقليل التكدس داخل المكاتب، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المرور وتيسير الإجراءات على المواطنين.

