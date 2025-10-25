قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
محافظات

المنيا: ضبط 318 مخالفة خلال الحملات التفتيشية لضبط الأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع وتوافرها بالأسعار المقررة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بما يضمن تحقيق رقابة شاملة وفعّالة على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة خلال الأيام الماضية أسفرت عن تحرير 318 مخالفة تموينية متنوعة في مجالات المخابز والأسواق ومحطات الوقود ومنافذ توزيع السلع التموينية.

ففي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 179 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين أو إعطاء بون صرف، وعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف داخل المخبز، إلى جانب ضبط مخبز يعمل رغم صدور قرار غلق بحقه، وضبط أكثر من ألف رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 48 محضرًا متنوعًا شملت حيازة سلع مجهولة المصدر، وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على كميات من الأعلاف والعسل والزيوت والتونة والمقرمشات والمبيدات والدهانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

أما في قطاع المواد البترولية، فقد تم تحرير 9 مخالفات، تضمنت بيع مواد بترولية بأزيد من السعر الرسمي، وتجميع مواد بترولية بغرض بيعها في السوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار أو الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي قطاع البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع التموينية المدعمة، تم تحرير 81 مخالفة شملت عدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، والغلق بدون عذر مسبق.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

