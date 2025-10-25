العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة ببني مزار شمال المنيا

عثر أهالي مركز بني مزار شمال المنيا، على جثة شاب غريق مجهول الاسم والعنوان بالمجاري المائي داخل ترعة بجوار إحدى قرى المركز، وتم انتشال الجثمان ونقلة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

