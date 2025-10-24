رحلة طيران أسبوعية بين القاهرة وأسيوط تخدم أبناء المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وتيسير حركة السفر للمواطنين والمستثمرين، من خلال إتاحة الفرصة لأبناء محافظة المنيا للاستفادة من إطلاق رحلة الطيران الأسبوعية بين القاهرة وأسيوط، والتي تبدأ أولى رحلاتها يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ أكتوبر، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير وسائل نقل آمنة ومريحة ومتنوعة، إلى جانب جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين محافظتي المنيا وأسيوط.

يذكر أن الرحلة الجوية الأسبوعية تتضمن توفير خدمات مميزة للمسافرين، تشمل وسيلة انتقال مريحة إلى المطار ووجبة مجانية على متن الطائرة، بما يضمن راحة الركاب وتقديم مستوى راقٍ من الخدمة.

وعلى الراغبين في الحجز أو الاستعلام، التوجه إلى مكتب هيئة تنمية الصعيد بالدور الرابع بمقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط، أو الاتصال على الرقم 01503413900.