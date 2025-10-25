قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمساحة 6.2 مليون متر في 16 محافظة
محافظات

زراعة 2000 شجرة بالمدارس بمبادرة " صحتهم مستقبلهم " في المنيا

زراعة أشجار بالمدارس
زراعة أشجار بالمدارس
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المبادرات البيئية التي تُنفذ بالمحافظة، خاصة في المدارس، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لدى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن مبادرات التشجير تواكب توجهات الدولة في التوسع في الرقعة الخضراء والحد من آثار التغيرات المناخية.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ هذه المبادرات داخل المدارس يُعزز دور الطلاب في المشاركة المجتمعية وغرس قيم الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقال المهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة نفذت مبادرة تشجير وزراعة 2000 شجرة في 250 مدرسة مشاركة في مشروع «صحتهم مستقبلهم»، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بهدف الإسهام في الحد من تأثير التغيرات المناخية على البيئة والمياه.

وأوضح رئيس الشركة أن المبادرة تأتي ضمن المشاركة الفعّالة في تنفيذ خطة التوعية السنوية للحفاظ على المياه والصرف الصحي، ومواجهة التحديات البيئية لضمان توفير كوب مياه نظيف وآمن للمواطنين.
 

المنيا محافظ المنيا زراعة أشجار المدارس

