زراعة 2000 شجرة بالمدارس بمبادرة " صحتهم مستقبلهم " في المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المبادرات البيئية التي تُنفذ بالمحافظة، خاصة في المدارس، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لدى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن مبادرات التشجير تواكب توجهات الدولة في التوسع في الرقعة الخضراء والحد من آثار التغيرات المناخية.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ هذه المبادرات داخل المدارس يُعزز دور الطلاب في المشاركة المجتمعية وغرس قيم الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقال المهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة نفذت مبادرة تشجير وزراعة 2000 شجرة في 250 مدرسة مشاركة في مشروع «صحتهم مستقبلهم»، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بهدف الإسهام في الحد من تأثير التغيرات المناخية على البيئة والمياه.

وأوضح رئيس الشركة أن المبادرة تأتي ضمن المشاركة الفعّالة في تنفيذ خطة التوعية السنوية للحفاظ على المياه والصرف الصحي، ومواجهة التحديات البيئية لضمان توفير كوب مياه نظيف وآمن للمواطنين.

