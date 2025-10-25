ضبط مالك مخبز تعدى على فرد شرطة خلال مشاجرة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب ودفع أحد أفراد الشرطة تصادف مروره بمحل الواقعة لمحاولته فض المشاجرة بالمنيا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك مخبز "بدون ترخيص" – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)، وتبين أنه بتاريخ 20 /الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة أجرة لخلافات بينهما حول الشراء ، وأثناء ذلك تصادف مرور أحد أفراد الشرطة ولدى قيامه بالتدخل لفض المشادة فيما بينهما قام مالك المخبز المذكور بدفعه إعتراضاً على تدخله .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





