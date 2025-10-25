إزالة مكمورة نباتية وضبط مخالفات فى 12 آخرين بدمياط

توجهت اللجنة المشكلة برئاسة محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط وبمشاركة جهاز شئون البيئة و رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ وادارة شئون البيئة بالوحدة و بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات للمرور على جميع النماذج المطورة لمكامير كالفحم في اطار المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة عليها وللتأكد من وقف العمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٥

و تبين مخالفة ١٢ نموذج مطور لقرار موقف الأنشطة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم لعدم تكرار المخالفة ، كما تبين وجود نموذج مطور غير معتمد من جهاز شئون البيئة يعمل بالمخالفة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حياله .



كما أسفرت الحملة عن ازالة مكمورة فحم نباتي عشوائية مخالفة على مساحة ١٠٠ متر وتم تحرير محضر مخالفة بيئية بشأنها .

وسيتم المتابعة بصورة دورية ومستمرة على مدار اليوم للتأكد من تنفيذ قرار محافظ دمياط واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة( السحابة السوداء ) بنطاق محافظة دمياط خلال الفترة من ١٥ أغسطس وحتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ وتخفيفا للأثر البيئي الضار للأنشطة المسببة للتلوث خلال موسم حصاد الأرز وفى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط