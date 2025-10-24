وزير الري عن مجرى النيل: مفيش تأجير من الدولة.. واللي حاصل حق انتفاع مخالف

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن ما يردده البعض حول قيام الدولة بتأجير أراضٍ على نهر النيل أمر غير حقيقي تمامًا، مؤكدًا أن ما يجري في بعض الحالات هو حق انتفاع مخالف مؤقت لحين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على مجرى النهر.

حركة المياه واستقرار النظام المائي

وأوضح وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن الوزارة تتعامل بحسم مع ملف التعديات على نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من مشكلات تراكمت منذ أكثر من 40 أو 50 عامًا، بسبب التوسع غير المنظم على مجرى النهر والسهل الفيضي، وهو ما أثر سلبًا على حركة المياه واستقرار النظام المائي.

وأضاف سويلم أن نهر النيل يجب أن يُحترم كما كان عبر التاريخ، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تُقدّر قيمة النهر وتتعامل معه كرمز للحياة ومصدر للبقاء، قائلاً: «لابد أن نحترم النهر كما احترمه أجدادنا، لأنه شريان الحياة لمصر كلها».

الأمن المائي القومي

وأكد الوزير أن الاختناقات التي يسببها عدد محدود من المخالفين لا يتجاوزون 300 شخص تحرم ملايين المواطنين من حقهم في المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات التي تمس الأمن المائي القومي.

وشدد سويلم على أن الدولة تعمل على إزالة كل التعديات بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، لكن دون التفريط في حق النيل واحترام حرمته القانونية، مؤكدًا أن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية تتشارك فيها الدولة والمواطن معًا.