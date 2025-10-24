قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الري: السودان لم يشهد كميات مياه بهذا الحجم من قبل

وزير الري
وزير الري
محمد البدوي

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السودان لم تشهد كميات مياه بهذا الشكل من قبل، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمتلك رؤية واضحة ومسبقة للتعامل مع تطورات السد الإثيوبي وتأثيراته المحتملة على مجرى النيل.

 ارتفاع في منسوب المياه

وأوضح وزير الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن الوزارة كانت على دراية كاملة بما سيحدث من ارتفاع في منسوب المياه، ولذلك تم إعداد خطة استباقية للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة لزيادة التصريفات أو غمر بعض المناطق بالمياه.

وأضاف سويلم: «كنا عارفين إن في مناطق معينة هتتأثر بالمياه، وقلنا يا جماعة هذه المناطق سوف تُغمر خلال الفترات المقبلة، وده كان متحسب من البداية»، مشيرًا إلى أنه تم إرسال خطابات رسمية إلى المحافظين في المناطق المعنية للتنبيه بضرورة إزالة التعديات الموجودة على مجرى النيل أو داخل الحرم النهري، ولتحذير المواطنين من مخاطر ارتفاع منسوب المياه.

 ارتفاع في كميات المياه

وأكد وزير الري أن الوزارة تتابع الموقف المائي لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأن ما حدث مؤخرًا من ارتفاع في كميات المياه كان ضمن التوقعات التي تم التحذير منها مسبقًا، مضيفًا أن الإدارة المصرية تتعامل علميًا ومنهجيًا مع ملف النيل والسد الإثيوبي للحفاظ على أمن البلاد المائي وتجنب أي آثار سلبية.

 تجاوزات في المناطق القريبة 

وشدد سويلم على أن الدولة لن تسمح بأي إهمال أو تجاوزات في المناطق القريبة من مجرى النيل، مؤكدًا أن كل خطوة تتم بناءً على دراسات دقيقة وتنسيق تام بين الجهات السيادية والفنية لضمان سلامة المواطنين والمنشآت وحماية الموارد المائية المصرية.

