أسرع الطرق لسداد مخالفات المرور وعمل تظلم عليها

يواصل عدد كبير من مالكي السيارات في مصر خلال عام 2025 البحث عن أسرع الطرق لسداد مخالفات المرور وعمل تظلم على المخالفات بسهولة ودون تعقيدات، في ظل التوسع الحكومي في خدمات التحول الرقمي وتطوير المنظومة المرورية لتقليل الزحام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسرع الطرق لسداد مخالفات المرور وعمل تظلم على المخالفات

وقد أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع بوابة الحكومة المصرية ونيابة المرور مجموعة متنوعة من الوسائل الإلكترونية والبديلة التي تمكن أصحاب المركبات من سداد المخالفات دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور أو الانتظار لفترات طويلة.

بوابة مرور مصر

وتوفر النيابة العامة من خلال بوابة مرور مصر خدمة السداد الإلكتروني لمخالفات المرور عبر الهاتف المحمول، وذلك بخطوات بسيطة تشمل الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، ثم الانتقال إلى قسم خدمات نيابة المرور واختيار طريقة الدفع المناسبة سواء إلكترونيا أو عند الاستلام.

ويستطيع المواطن استخدام بطاقات الدفع البنكية لإتمام العملية، حيث يتم إدخال بيانات لوحة السيارة ثم الاطلاع على قيمة المخالفات المستحقة قبل استكمال الدفع عبر إدخال بيانات البطاقة واستلام رسالة تؤكد إتمام السداد.

كما تتيح بوابة الحكومة المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات باستخدام رقم اللوحة أو بيانات رخصة القيادة، مع إمكانية سداد قيمة المخالفات أو طلب توصيل شهادة براءة الذمة إلى محل الإقامة مقابل رسوم بسيطة.

وتوفر هذه الخدمة مرونة أكبر لأصحاب السيارات، وتسمح بالوصول إلى البيانات بشكل آمن وسريع على مدار الساعة.

وفي إطار تنويع وسائل الدفع، أصبحت خدمة فوري من أكثر الطرق استخداما بين المواطنين، إذ تتيح الدفع الإلكتروني بخطوات ميسرة تشمل إدخال الرقم القومي والجزء الرقمي من لوحة السيارة ورقم الهاتف المحمول.

وبعد إظهار قيمة المخالفات يمكن للمستخدم إتمام الدفع والحصول على شهادة المخالفات في غضون أربعة أيام عمل فقط، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يرغبون في إنهاء إجراءاتهم من المنزل.

سداد المخالفات بشكل مباشر

وبالرغم من التطور الرقمي، ما زالت مكاتب البريد في مختلف المحافظات تقدم خدمات سداد المخالفات بشكل مباشر، إذ يقوم المواطن بتقديم بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة للكشف عن المخالفات المستحقة.

ويمكن للمواطن سداد القيمة فورا والحصول على شهادة براءة الذمة أو تقديم تظلم رسمي يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، على أن يتم إخطار صاحب المركبة بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية على الهاتف.

وأكدت وزارة الداخلية أن إتاحة هذه المنظومة المتنوعة من خدمات السداد تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتوفير بدائل حديثة تسهم في تقليل الإقبال على وحدات المرور وتحسين جودة الخدمة.

سداد مخالفات المرور إلكترونيا

وبذلك، أصبح بإمكان المواطنين في عام 2025 سداد مخالفات المرور إلكترونيا عبر الإنترنت والهاتف المحمول وخدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري، إضافة إلى الطرق التقليدية عبر مكاتب البريد، في خطوة تعكس الالتزام بتطبيق منظومة رقمية متكاملة تواكب التطور التكنولوجي وتسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.