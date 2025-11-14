حي شمال الغردقة ينفذ مرورًا ميدانيًا مفاجئًا لرصد المخالفات والتصدي لها

نفّذ العميد محمد أبو الحسن، رئيس حي شمال الغردقة، اليوم الجمعة، حملة ميدانية مفاجئة بمنطقة الوليد بن طلال، وذلك ضمن الجهود المستمرة لفرض الانضباط في الشارع ومواجهة أي تجاوزات قد تتم بعيدًا عن الضوابط والتصاريح الرسمية.

وخلال الجولة، رصد رئيس الحي عددًا من المخالفات التي تُعد خطورة على السلامة العامة وتشوّه المظهر الحضاري، أبرزها:

أعمال حفر بدون تصريح.

إنشاء خزان داخل الشارع دون الحصول على ترخيص.

بناء سطح (روف) مخالف وغير مرخص.

ضبط سيارة قلاب دون غطاء، بما يعرض المارة ومستخدمي الطريق للخطر، حيث تم التحفظ عليها داخل مقر الحي.

وأكد العميد أبو الحسن أن التعامل مع المخالفات جرى على الفور، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل حالة، مشددًا على أن الحملات المفاجئة ستتواصل خلال الفترات المقبلة لضمان أعلى درجات الانضباط، وحماية المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري داخل نطاق الحي.