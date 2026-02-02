قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

برشلونة أتلتيك.. أبرز المعلومات عن فريق حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تعاقده مع اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم قادمًا من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في خطوة تعكس ثقة أحد أكبر أندية العالم في إمكانيات اللاعب، وتمنحه فرصة ثمينة للاحتكاك بالكرة الأوروبية داخل منظومة تشتهر بصناعة وتطوير المواهب.

ومن المنتظر أن يخوض حمزة عبد الكريم أول مران جماعي له مع فريقه الجديد، اليوم الإثنين، تمهيدًا لبدء مشواره مع برشلونة أتلتيك خلال الفترة المقبلة.

ما هو برشلونة أتلتيك؟

يُعد فريق برشلونة أتلتيك الفريق الرديف لنادي برشلونة، وتم تأسيسه عام 1970 خلال رئاسة أوجستي مونتال جونيور، بعد اندماج نادي برشلونة الرياضي مع نادي كتالونيا أتلتيك في أواخر ستينيات القرن الماضي.

وجاء إنشاء برشلونة أتلتيك ليكون محطة تطوير أساسية للاعبين الصاعدين من «الكانتيرا»، إلى جانب بعض العناصر المحترفة، بهدف إعدادهم للانتقال إلى الفريق الأول.

الوضع الحالي للفريق

هبط برشلونة أتلتيك إلى دوري الدرجة الرابعة الإسباني في الموسم الماضي، بعد فشله في الحفاظ على بقائه بدوري الدرجة الثالثة، ويشارك حاليًا في منافسات الدرجة الرابعة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

تاريخ الاسم وهوية النادي

في عام 1991، تم تغيير اسم الفريق إلى «برشلونة ب»، قبل أن يُعاد الاسم التاريخي «برشلونة أتلتيك» مرة أخرى في صيف عام 2022.

ورغم كونه الفريق الاحتياطي للنادي الكتالوني، فإن برشلونة أتلتيك يُعد ناديًا محترفًا بشكل كامل، إذ يمتلك لاعبوه عقودًا احترافية، باستثناء من هم مسجلون في فئة الشباب.

الجهاز الفني والنجوم السابقون

ويتولى البرازيلي جوليانو بيليتي، نجم برشلونة السابق، القيادة الفنية للفريق حاليًا، في إطار سياسة النادي بالاعتماد على أبناءه السابقين في تطوير الأجيال الجديدة.

وشكل برشلونة أتلتيك عبر تاريخه بوابة العبور للعديد من أساطير كرة القدم إلى الفريق الأول، على رأسهم ليونيل ميسي، أندريس إنييستا، تشافي هيرنانديز، كارليس بويول، جيرارد بيكيه، فيكتور فالديز، تياجو ألكانتارا، بيدرو رودريجيز، جيرارد لوبيز، إلى جانب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي.

أبرز لاعبي الفريق حاليًا

يُعد ثنائي منتخب شباب إسبانيا، توني فيرنانديز وجيل فرنانديز، الأعلى من حيث القيمة السوقية داخل صفوف برشلونة أتلتيك، والتي تقدر بنحو 3 ملايين يورو لكل لاعب.

برشلونة أتلتيك برشلونة حمزة عبد الكريم عبد الكريم الأهلي

