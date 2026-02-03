قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألباسيتي اليوم في كأس ملك إسبانيا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره ألباسيتي، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-2026.

 وتأتي هذه المباراة في إطار الدور ربع النهائي، حيث يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة مشواره بنجاح نحو الحفاظ على اللقب.
 

مواجهة خارج الديار أمام ألباسيتي

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فريق ألباسيتي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لرغبة أصحاب الأرض في تحقيق مفاجأة مدوية أمام حامل اللقب. وعلى الرغم من الفارق الفني والخبرات بين الفريقين، فإن مباريات الكأس دائمًا ما تشهد مفاجآت غير متوقعة.
 

فليك يواصل مشروعه مع برشلونة

يدخل برشلونة المباراة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، الذي يواصل العمل على تثبيت أسلوبه الفني مع الفريق، معتمدًا على مزيج من العناصر الشابة وأصحاب الخبرة. ويسعى فليك لقيادة برشلونة نحو لقب جديد يعزز به بدايته القوية مع النادي الكتالوني، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على جميع البطولات المحلية.
 

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألباسيتي
 

وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مارك بيرنال.

الوسط الهجومي: روني باردجي، داني أولمو، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.
 

طموحات كتالونية بمواصلة الانتصارات
 

يعوّل برشلونة على خبرة نجومه الكبار، وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي، لحسم اللقاء مبكرًا وتفادي أي مفاجآت، في وقت يطمح فيه ألباسيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة تاريخية


 

برشلونة كأس أسبانيا أخبار الرياضة كوره عالمية

