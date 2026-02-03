قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة جديدة لدمج المدفوعات الفورية بين الهند والصين عبر Alipay

Alipay
Alipay
احمد الشريف

كشفت وكالة رويترز أن الحكومة الهندية، بالتعاون مع البنك المركزي (بنك الاحتياط الهندي)، تجري مفاوضات مع شركة Ant International المالكة لمنصة المدفوعات الرقمية Alipay+ لبحث ربط المنصة بنظام المدفوعات الفورية الهندي UPI للمعاملات عبر الحدود. 

أوضحت الوكالة نقلًا عن مسؤولين حكوميين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المسافرين الهنود من استخدام تطبيقات UPI المحلية للدفع لدى التجار في الخارج الذين يدعمون Alipay+ بدل الاعتماد على البطاقات الدولية أو تحويل العملات التقليدي.

تسهيل مدفوعات السياح الهنود في الخارج

أشارت رويترز إلى أن الربط المحتمل سيتيح للسائح الهندي الدفع مباشرة من حسابه البنكي عبر واجهة UPI المعروفة، بينما يستقبل التاجر أمواله عبر منظومة Alipay+ في بلده، مع معالجة التحويل وتبديل العملة في الخلفية بشكل آلي.

أوضحت التقارير أن هذه الآلية قد تقلل الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة أو الاعتماد على بطاقات ائتمان أجنبية، كما يمكن أن تخفّض رسوم التحويل مقارنة ببعض القنوات التقليدية، بحسب تفاصيل الاتفاق النهائي بين الأطراف المعنية.

سياق دبلوماسي واقتصادي أوسع

أكدت رويترز أن هذه المباحثات تأتي في سياق أوسع تسعى فيه الهند إلى توسيع انتشار UPI عالميًا، بعد توقيع اتفاقيات سابقة مع دول من بينها سنغافورة والإمارات لربط أنظمة المدفوعات الفورية. 

أوضحت الوكالة أن التعاون المحتمل مع Ant International، الذراع الخارجية لعملاق التكنولوجيا المالية الصيني Ant Group، يُنظر إليه أيضًا بوصفه مؤشرًا على قدر من تحسّن العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وبكين، حتى مع استمرار الخلافات السياسية والحدودية بين البلدين.

غياب التعليق الرسمي حتى الآن

أشارت رويترز إلى أن وزارة المالية الهندية والبنك المركزي ومؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند NPCI – المسؤولة عن تشغيل UPI – لم يقدّموا أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المحادثات رغم طلبات الاستفسار المتكررة.

 أوضحت الوكالة أن شركة Ant International بدورها لم ترد على طلبات التعليق، ما يعكس حساسية المفاوضات في هذه المرحلة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التنظيمية وأمن البيانات ومتطلبات الامتثال لقواعد كل من الهند والصين في مجال المدفوعات الرقمية العابرة للحدود.

Alipay بنك الاحتياط الهندي الحكومة الهندية تطبيقات UPI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

النصف من شعبان

ماذا يفعل من فاته ليلة النصف من شعبان؟ .. أمامك فرصة للمغرب

ليلة النصف من شعبان انتهت

ليلة النصف من شعبان انتهت بأذان الفجر.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟

المسجد النبوي

علي جمعة: ليلة النصف من شعبان تتنزل الرحمة ويُغفر للعباد إلا اثنين

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد