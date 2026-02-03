خطوة جديدة لدمج المدفوعات الفورية بين الهند والصين عبر Alipay

كشفت وكالة رويترز أن الحكومة الهندية، بالتعاون مع البنك المركزي (بنك الاحتياط الهندي)، تجري مفاوضات مع شركة Ant International المالكة لمنصة المدفوعات الرقمية Alipay+ لبحث ربط المنصة بنظام المدفوعات الفورية الهندي UPI للمعاملات عبر الحدود.

أوضحت الوكالة نقلًا عن مسؤولين حكوميين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المسافرين الهنود من استخدام تطبيقات UPI المحلية للدفع لدى التجار في الخارج الذين يدعمون Alipay+ بدل الاعتماد على البطاقات الدولية أو تحويل العملات التقليدي.

تسهيل مدفوعات السياح الهنود في الخارج

أشارت رويترز إلى أن الربط المحتمل سيتيح للسائح الهندي الدفع مباشرة من حسابه البنكي عبر واجهة UPI المعروفة، بينما يستقبل التاجر أمواله عبر منظومة Alipay+ في بلده، مع معالجة التحويل وتبديل العملة في الخلفية بشكل آلي.

أوضحت التقارير أن هذه الآلية قد تقلل الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة أو الاعتماد على بطاقات ائتمان أجنبية، كما يمكن أن تخفّض رسوم التحويل مقارنة ببعض القنوات التقليدية، بحسب تفاصيل الاتفاق النهائي بين الأطراف المعنية.

سياق دبلوماسي واقتصادي أوسع

أكدت رويترز أن هذه المباحثات تأتي في سياق أوسع تسعى فيه الهند إلى توسيع انتشار UPI عالميًا، بعد توقيع اتفاقيات سابقة مع دول من بينها سنغافورة والإمارات لربط أنظمة المدفوعات الفورية.

أوضحت الوكالة أن التعاون المحتمل مع Ant International، الذراع الخارجية لعملاق التكنولوجيا المالية الصيني Ant Group، يُنظر إليه أيضًا بوصفه مؤشرًا على قدر من تحسّن العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وبكين، حتى مع استمرار الخلافات السياسية والحدودية بين البلدين.

غياب التعليق الرسمي حتى الآن

أشارت رويترز إلى أن وزارة المالية الهندية والبنك المركزي ومؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند NPCI – المسؤولة عن تشغيل UPI – لم يقدّموا أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المحادثات رغم طلبات الاستفسار المتكررة.

أوضحت الوكالة أن شركة Ant International بدورها لم ترد على طلبات التعليق، ما يعكس حساسية المفاوضات في هذه المرحلة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التنظيمية وأمن البيانات ومتطلبات الامتثال لقواعد كل من الهند والصين في مجال المدفوعات الرقمية العابرة للحدود.