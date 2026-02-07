تعرف على الأندية المشاركة في بطولة بورسعيد لكأس الشهيد يوسف عبد الملك للزعانف

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص، عن أسماء الأندية و المؤسسات الرياضية التي ستشارك في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف 2026 ، والتي تحمل إسم كأس الشهيد يوسف عبد الملك.



تعرف على الأندية المشاركة في بطولة كأس الشهيد يوسف عبد الملك للزعانف ببورسعيد

ويشارك في البطولة 36 نادي ومؤسسة رياضية هي:

أجيال ، التوكيلات الملاحية ، بني عبيد ، داماس ، دكرنس ، الدرس ، المنطقة الإقتصادية ، الفنار ، الهضبة ، الخيارية ، المريخ ، المصري ، المستقبل ، التمساح ، جزيرة الورد ، غزل بورسعيد ، ميت طريف ، جامعة المنصورة ، المنصورة ، ميت غمر ، ميت الرومي ، مركز شباب ميت غمر ، نبروه ، بورسعيد ، صيد بورسعيد ، شطا ، شربين ، شبان بداوي ، صيد المنصورة ، الصيد ، إستاد المنصورة ، مركز شباب الإستاد ، بورفؤاد ، الرياضات البحرية بالسويس، الزهور ببورسعيد .

وتقام البطولة في حمام السباحة الخاص بالمدينة الرياضية ببورسعيد خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجاري.