خطة النواب تُرجئ الحسم في الحساب الختامي للجمارك أسبوعين لاستيفاء البيانات

أرجات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب البت في الحساب الختامى لمصلحة الجمارك لمدة أسبوعين حتى يتم استيفاء البيانات التى طلبتها اللجنة بشأن حساب ختامى المصلحة.



طلب النائب محمد سليمان من مصلحة الجمارك بيانات تفصيلية عن بعض البنود الواردة في تقرير حساب ختامى مصلحة الجمارك 24/25، وكذلك طالب عدد من الأعضاء ببيانات عن بنود أخرى تخص الحساب الختامى للمصلحة.

وقال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك انه سيجهز بيانات تفصيلية والرد تفصيليا على كل ملاحظات اللجنة خلال أسبوعين.

وذكر محمد سليمان خلال الاجتماع أن الوزير محمود فوزى يبدو ملما بكل تفاصيل مصلحة الجمارك بشكل فنى وتقنى وبشكل يحسد عليه، ورد الوزير محمود فوزى قائلا: لدي فريق عمل كامل يمدنى بكل المعلومات، كما أننى عملت حوالي 8 سنوات في وزارة المالية ودور وزير شئون المجالس النيابية أن يكون موجود في كل الملفات.

وطالب الوزير فوزى رئيس مصلحة الجمارك أن يجهز البيانات المطلوبة قبل الأسبوعين وألا يتجاوز الحد الموجود، مضيفا: البرلمان استخدم كل أدواته بموضوعية وشفافية نشكره عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة حساب ختامى 24/25، وبحضور الوزير محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.

