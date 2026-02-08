قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطة النواب تُرجئ الحسم في الحساب الختامي للجمارك أسبوعين لاستيفاء البيانات

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أرجات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب البت في الحساب الختامى لمصلحة الجمارك لمدة أسبوعين حتى يتم استيفاء البيانات التى طلبتها اللجنة بشأن حساب ختامى المصلحة.
 

 طلب النائب محمد سليمان من مصلحة الجمارك بيانات تفصيلية عن بعض البنود الواردة في تقرير حساب ختامى مصلحة الجمارك 24/25، وكذلك طالب عدد من الأعضاء ببيانات عن بنود أخرى تخص الحساب الختامى للمصلحة.

وقال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك انه سيجهز بيانات تفصيلية والرد تفصيليا على كل ملاحظات اللجنة خلال أسبوعين.

وذكر محمد سليمان خلال الاجتماع أن الوزير محمود فوزى يبدو ملما بكل تفاصيل مصلحة الجمارك بشكل فنى وتقنى وبشكل يحسد عليه، ورد الوزير محمود فوزى قائلا: لدي فريق عمل كامل يمدنى بكل المعلومات، كما أننى عملت حوالي 8 سنوات في وزارة المالية ودور وزير شئون المجالس النيابية أن يكون موجود في كل الملفات.

وطالب الوزير فوزى رئيس مصلحة الجمارك أن يجهز البيانات المطلوبة قبل الأسبوعين وألا يتجاوز الحد الموجود، مضيفا: البرلمان استخدم كل أدواته بموضوعية وشفافية نشكره عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة حساب ختامى 24/25، وبحضور الوزير محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
 

خطة النواب جمارك الحسم استيفاء البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد