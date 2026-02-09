ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا..تعرف علي الترتيب

واصل فريق ريال مدريد الضغط بقوة على غريمه التقليدي برشلونة في سباق صدارة الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه على فالنسيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من موسم الليجا 2025-2026.



ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة ليحافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويقلّص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطة واحدة فقط، ليزيد من سخونة المنافسة على اللقب خلال الجولات المقبلة، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

برشلونة يحافظ على الصدارة بثلاثية أمام مايوركا

وفي المقابل، واصل برشلونة تقديم نتائجه القوية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن نفس الجولة.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 58 نقطة ليظل في صدارة جدول الترتيب، محافظًا على فارق النقطة أمام ريال مدريد، في ظل صراع مشتعل بين العملاقين على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.



سقوط أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس

ومن أبرز مفاجآت الجولة الثالثة والعشرين، تعرض أتلتيكو مدريد لهزيمة غير متوقعة أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب طيران الرياض.

وتجمّد رصيد أتلتيكو مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، ليبتعد نسبيًا عن المنافسة على الصدارة، بينما صعد ريال بيتيس إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة، ليواصل ملاحقته للمربع الذهبي والمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

صراع مشتعل قبل الجولات الحاسمة

ومع استمرار تقارب النقاط بين برشلونة وريال مدريد، تبدو الجولات المقبلة حاسمة في تحديد هوية بطل الليجا، خصوصًا مع أي تعثر جديد قد يقلب ترتيب الصدارة بالكامل.



