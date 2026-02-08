شروط كلوب تربك ريال مدريد.. 4 صفقات وعودة إندريك مقابل قيادة الميرينجى

حدد الألماني يورجن كلوب، رئيس قسم كرة القدم في مؤسسة “ريد بول”، شروطه من أجل الموافقة على تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل، في ظل تقارير تؤكد أنه الخيار الأول لدى فلورنتينو بيريز لخلافة ألفارو أربيلوا.

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية أن تواصلًا غير مباشر جرى بين كلوب وبيريز عبر وسطاء مقربين من المدرب الألماني، لبحث ملامح المشروع الرياضي وإعادة البريق إلى “سانتياجو برنابيو”.

أربع صفقات شرط أساسي

وحسب المصادر أبلغ كلوب إدارة ريال مدريد رغبته في إبرام أربع صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية، تشمل التعاقد مع قلبي دفاع ولاعبي وسط، إلى جانب استعادة المهاجم البرازيلي الشاب إندريك ليكون عنصرًا أساسيًا في خطته للموسم الجديد.

وأوضحت الشبكة أن كلوب لم يحدد أسماء بعينها، مكتفيًا بتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

أولوية قصوى لخط الوسط

وضع كلوب خط الوسط على رأس أولوياته، إذ يسعى لبناء فريق قادر على الاستحواذ والتحكم في إيقاع اللعب، وهو ما يراه غائبًا عن ريال مدريد في المرحلة الحالية بعد رحيل توني كروس ولوكا مودريتش.

وتخطط إدارة النادي الملكي لاستعادة نيكو باز خلال الصيف، كما تدرس التعاقد مع لاعب وسط بخصائص مشابهة لكيس سميت لاعب ألكمار أو آدم وارتون نجم كريستال بالاس.

ثورة هجومية بقيادة إندريك

ويخطط المدرب الألماني لإحداث تغييرات جذرية في الخط الأمامي، تعتمد على منح دور قيادي لإندريك عند عودته، مع زيادة الاعتماد على رودريجو جويس، الذي يحظى بإعجاب كبير من كلوب.

وقد يترتب على هذا التوجه تقليص دقائق مشاركة بعض النجوم، على رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، في ظل إعادة توزيع الأدوار داخل الفريق.

مصير غامض لبعض اللاعبين

في المقابل، قد يجد الشاب جونزالو جارسيا نفسه مضطرًا للبحث عن إعارة خلال الموسم المقبل، نظرًا لصعوبة حصوله على فرصة منتظمة في ظل التغييرات المرتقبة حال تولي كلوب المسئولية الفنية لريال مدريد.