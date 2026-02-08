قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
شروط كلوب تربك ريال مدريد.. 4 صفقات وعودة إندريك مقابل قيادة الميرينجى

يورجن كلوب
يورجن كلوب
إسلام مقلد

حدد الألماني يورجن كلوب، رئيس قسم كرة القدم في مؤسسة “ريد بول”، شروطه من أجل الموافقة على تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل، في ظل تقارير تؤكد أنه الخيار الأول لدى فلورنتينو بيريز لخلافة ألفارو أربيلوا.

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية أن تواصلًا غير مباشر جرى بين كلوب وبيريز عبر وسطاء مقربين من المدرب الألماني، لبحث ملامح المشروع الرياضي وإعادة البريق إلى “سانتياجو برنابيو”.

أربع صفقات شرط أساسي

وحسب المصادر أبلغ كلوب إدارة ريال مدريد رغبته في إبرام أربع صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية، تشمل التعاقد مع قلبي دفاع ولاعبي وسط، إلى جانب استعادة المهاجم البرازيلي الشاب إندريك ليكون عنصرًا أساسيًا في خطته للموسم الجديد.

وأوضحت الشبكة أن كلوب لم يحدد أسماء بعينها، مكتفيًا بتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

أولوية قصوى لخط الوسط

وضع كلوب خط الوسط على رأس أولوياته، إذ يسعى لبناء فريق قادر على الاستحواذ والتحكم في إيقاع اللعب، وهو ما يراه غائبًا عن ريال مدريد في المرحلة الحالية بعد رحيل توني كروس ولوكا مودريتش.

وتخطط إدارة النادي الملكي لاستعادة نيكو باز خلال الصيف، كما تدرس التعاقد مع لاعب وسط بخصائص مشابهة لكيس سميت لاعب ألكمار أو آدم وارتون نجم كريستال بالاس.

ثورة هجومية بقيادة إندريك

ويخطط المدرب الألماني لإحداث تغييرات جذرية في الخط الأمامي، تعتمد على منح دور قيادي لإندريك عند عودته، مع زيادة الاعتماد على رودريجو جويس، الذي يحظى بإعجاب كبير من كلوب.

وقد يترتب على هذا التوجه تقليص دقائق مشاركة بعض النجوم، على رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، في ظل إعادة توزيع الأدوار داخل الفريق.

مصير غامض لبعض اللاعبين

في المقابل، قد يجد الشاب جونزالو جارسيا نفسه مضطرًا للبحث عن إعارة خلال الموسم المقبل، نظرًا لصعوبة حصوله على فرصة منتظمة في ظل التغييرات المرتقبة حال تولي كلوب المسئولية الفنية لريال مدريد.

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

وزير التعليم

دواجن بيضاء

مشغولات ذهبية

الرئيس السيسي

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

