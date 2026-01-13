يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟

خرج المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب سريعا للرد على الأنباء التي ربطت اسمه بتولي تدريب فريق ريال مدريد الإسباني بعد الإقالة المفاجئة للمدرب السابق تشابي ألونسو مؤكدا أن التكهنات لا علاقة له بها على الإطلاق.

وأعلن ريال مدريد يوم الاثنين عن رحيل تشابي ألونسو من قيادة الفريق الأول بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه المسؤولية وذلك عقب خسارة الفريق أمام الغريم التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3-2.

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أن الانفصال تم بالتراضي مع تعيين ألفارو أربيلوا مدربًا مؤقتًا للفريق حتى إشعار آخر.

وبمجرد انتشار خبر إقالة ألونسو تصدر اسم كلوب قائمة المرشحين المحتملين لخلافة الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو وهو ما دفع المدرب الألماني إلى التوضيح سريعا عبر منصة ServusTV On حيث يعمل محللًا فنيًا.

هاتفي رن كثيرا

وقال كلوب خلال مقابلة مع المذيع: " قبل ساعات قليلة انتشرت أخبار إقالة تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد وسُئلت عمّا إذا كان هاتفي قد رن .. بالفعل رن الهاتف لكنه لم يكن من مدريد كان هناك بعض الأشخاص الذين شعروا بضرورة التواصل معي فقط" .

وأضاف مبتسمًا: " أولا أعتقد أن ما حدث مؤشر واضح على أن الأمور ليست على ما يرام في مدريد حاليًا .. تشابي ألونسو الذي أثبت موهبة تدريبية استثنائية خلال تجربته مع باير ليفركوزن يغادر النادي بعد ستة أشهر فقط وهذا يعكس حجم التحديات في كرة القدم الحديثة " .

وتابع كلوب تحليله: " من جهة يعكس رحيل ألونسو أن كرة القدم الحديثة لا تمنح المدربين وقتا كافيا لإثبات قدراتهم ومن جهة أخرى يوضح حجم التوقعات الضخمة في ريال مدريد وهو ما يجعل أي فترة قصيرة مليئة بالضغط والمتاعب " .

ضغوط العمل فى الريال

وأشار كلوب إلى أن أداء ألونسو في باير ليفركوزن حيث قاد الفريق بنجاح وحقق نتائج متميزة كان دليلًا على قدراته التدريبية الكبيرة مؤكدا أن إقالته السريعة من ريال مدريد ليست انعكاسًا لمهاراته بل نتيجة طبيعية لضغوط العمل في النادي الملكي.

ويأتي تصريح كلوب في توقيت حساس بعد أيام قليلة من إعلان ريال مدريد عن تعيين ألفارو أربيلوا مدربًا مؤقتًا للفريق والذي سبق له مسيرة طويلة داخل أكاديمية النادي والرديف وهو ما يعكس سياسة النادي الملكي في التعامل مع المدربين المحليين في حالات الأزمات.

وختم كلوب تصريحاته بالتأكيد على أن ريال مدريد يظل أحد أكبر الأندية في العالم وأن أي مدرب يقود الفريق سيكون تحت ضغوط هائلة مؤكدًا أنه سعيد بالاستمرار في عمله الحالي كمحلل فني ولا يخطط لتغيير مساره التدريبي في الوقت الحالي.

هذه التصريحات تأتي في ظل موجة كبيرة من التكهنات الصحفية حول مستقبل القيادة الفنية للميرينجي بعد سلسلة من النتائج المخيبة للفريق في الموسم الحالي وهو ما جعل جماهير ريال مدريد تنتظر بشغف أي خبر جديد حول المدرب القادم وسط متابعة واسعة للتطورات على الصعيدين الرياضي والإداري.