رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

محمد سمير

تُقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية في الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثانية كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي x هليوليدو في الساعة السادسة مساءً، على صالة الأهلي.

سبورتنج x القناة في الساعة السادسة مساءً، على صالة سبورتنج.

الترسانة x سموحة في الساعة السادسة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب.

هليوبوليس x الاتحاد السكندري في الساعة السابعة مساءً، على صالة هليوبوليس.


المجموعة الثانية

مصر للبترول x الزهور في الساعة السادسة مساءً، على صالة مصر للبترول.

الزمالك x بتروجت في الساعة السادسة مساءً، على صالة الزمالك.

وادي دجلة x الطيران في الساعة السادسة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

الجزيرة x طلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

