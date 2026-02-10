مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

تُقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية في الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.
وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثانية كالتالي:
المجموعة الأولى
الأهلي x هليوليدو في الساعة السادسة مساءً، على صالة الأهلي.
سبورتنج x القناة في الساعة السادسة مساءً، على صالة سبورتنج.
الترسانة x سموحة في الساعة السادسة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب.
هليوبوليس x الاتحاد السكندري في الساعة السابعة مساءً، على صالة هليوبوليس.
المجموعة الثانية
مصر للبترول x الزهور في الساعة السادسة مساءً، على صالة مصر للبترول.
الزمالك x بتروجت في الساعة السادسة مساءً، على صالة الزمالك.
وادي دجلة x الطيران في الساعة السادسة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.
الجزيرة x طلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب.
وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:
المجموعة الأولى
الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.
المجموعة الثانية
الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.