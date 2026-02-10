قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على حسن رداد وزير العمل الجديد.. قيادة تكنوقراطية بمرجعية دولية
من هو الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد؟
انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختبار طبي لمحمد صبحي في مران اليوم لحسم موقفه من مباراة سموحة.. تفاصيل

محمد صبحي
محمد صبحي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اختبار طبي لمحمد صبحي، نجم الزمالك، في مران اليوم، الثلاثاء، لحسم موقفه من مباراة سموحة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "اختبار طبي لمحمد صبحي في مران اليوم لحسم موقفه من مباراة سموحة".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن جاهزية محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول، للمشاركة في مباراة زيسكو الزامبي المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن صبحي كان يعاني مؤخرًا من التهابات في وتر أكيلس ونزلة برد، لكنه رغم ذلك خاض لقاء الزمالك الأخير أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق تابع حالة الحارس عن كثب واطمأن على جاهزيته الكاملة لمواجهة بطل زامبيا المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو على ملعب ستاد ليفي مواناواسا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في مباراة مهمة للفريق المصري ضمن منافسات البطولة القارية.

الإعلامي احمد حسن لمحمد صبحي الزمالك سموحة زيسكو الزامبي حارس مرمى الفريق الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد