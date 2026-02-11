الغندور: لا توجد لائحة في اتحاد الكرة بأن دور الـ 16 في الكأس بدون جمهور

كشف الإعلامي خالد الغندور عن لوائح اتحاد الكرة في دور الـ ١٦ في كأس مصر ، ونفي أنها بدون جمهور .

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مفيش أي لائحة في اتحاد الكرة بتقول دور الـ١٦ في الكأس بدون جمهور ومفيش لائحة بتقول كل ماتشات دور الـ١٦ الساعة ٢ ونص، لكن فيه تعليمات بتيجي قبل كل دور عشان كده بلاش نفتي من غير علم".

كان الإعلامي أحمد شوبير أكد أن اتحاد الكرة رفض رسميا، طلب الزمالك بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر.

وقال شوبير خلال برنامج الناظر على شاشة قناة النهار: اتحاد الكرة رفض طلب الزمالك، وبالتالي فإن المباراة ستقام في موعدها يوم 17 فبراير الجاري، في دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.