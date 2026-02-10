اتحاد الكرة الطائرة يمنح الزمالك كارنيه مدربه الإيطالي ويرفع الإيقاف عن اللاعبين

انتهت أزمة القيد داخل نادي الزمالك في الكرة الطائرة بشكل مؤقت، بعدما وافق الاتحاد المصري للعبة على منح النادي الكارنيه الخاص بالمدير الفني الجديد لفريق الرجال، الإيطالي فرانشيسكو كاديدو، عقب سداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة على النادي.

وقام مسئولو الزمالك بسداد مبلغ قدره مليونان وربع المليون جنيه، وهو ما ترتب عليه استخراج كارنيه المدير الفني حتى نهاية الشهر الجاري فقط، على أن يتم استكمال تسوية باقي المديونيات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما حدده اتحاد الكرة الطائرة.

وجاءت موافقة الاتحاد في توقيت مهم، حيث تمكن الزمالك من قيد المدير الفني الإيطالي وقيادة الفريق فنيًا قبل مواجهة بتروجت، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات دوري سوبر الرجال، في مباراة يسعى خلالها الأبيض للعودة بقوة إلى سباق المنافسة.

ولم تقتصر قرارات الاتحاد على المدير الفني فقط، إذ تم رفع الإيقاف عن ثلاثي الفريق المحترف، ديميتري، وأحمد فتحي، ومحمد عادل «دولا»، ليكتمل بذلك صفوف الفريق بعد فترة من الغيابات التي أثرت على اختيارات الجهاز الفني.

إنهاء عقوبة قيد اللاعبين

كما قرر اتحاد الكرة الطائرة إلغاء العقوبة السابقة التي كانت تقضي بقيد 9 لاعبين فقط في قائمة الزمالك، وهي العقوبة التي فُرضت بسبب تراكم المديونيات، ليعود الفريق للمشاركة بقائمته الكاملة في المنافسات المحلية خلال المرحلة المقبلة.

واتخذ الاتحاد موقفًا حاسمًا هذه المرة، مشددًا على عدم التهاون مع ملف المستحقات المالية، وهو ما دفع النادي الأبيض إلى الإسراع بسداد جزء من المديونيات صباح اليوم لتفادي عقوبات أشد.

ومنح الكارنيه للمدير الفني جاء كحل مؤقت، مع الالتزام الكامل بتسوية باقي المبالغ المستحقة في أقرب وقت، حتى لا تتعرض منظومة الفريق لأي أزمات جديدة خلال الفترة القادمة.