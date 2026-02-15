صرف الإسكندرية: إنهاء مشكلة تراكم المياه بالطريق الساحلي «إسكندرية - مطروح»

أكد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والعضو المنتدب، أنه في إطار جهود الشركة للتعامل مع النقاط الساخنة ومناطق تجمع مياه الأمطار، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء مطابق وربط شنايش بطريق "إسكندرية - مطروح" الساحلي، والذي يُعد من المشروعات الهامة والحيوية بالمنطقة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن طرق "إسكندرية - مطروح" الساحلي كان يمثل أكبر نقطة تجمع مياه الأمطار، نتيجة تعارض مسار مياه الشنايش مع خط طرد موقع (غويبة)، حيث كان يؤدي إلى تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تعوق الحركة المرورية وتؤثر على المواطنين.

وأضاف "قنديل"، أنه عقب دراسة الموقف أمر على الفور بسرعة تنفيذ الحل الجذري للمشكلة، حيث تم تكليف أحد مقاولي الشركة بنقل مسار مياه شنايش الأمطار من طريق "إسكندرية - مطروح" في اتجاه الكيلو 21 إلى الشارع الجديد في اتجاه محطة (5).

وأكد أن التكلفة الإجمالية لأعمال إنشاء وربط الشنايش وإعادة الشئ لأصله بلغت نحو 3 ملايين و850 ألف جنيه، مؤكدًا أنه تمت تجربة المشروع خلال النوات الأخيرة، حيث أثبت نجاحه في استيعاب كميات مياه الأمطار ومنع تكرار تجمعها بالمنطقة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.