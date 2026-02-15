مصـ.رع شخصين وإصابة 14 آخرين إثر تصادم سيارتين ميكروباص بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما في الحال، بينما أصيب 14 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية، في اتجاه القاهرة، عند الكيلو 107، قبل واحة عمر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وأسفر الحادث عن وفاة عبد الجليل عبد الجواد، 40 عاما، مقيم مطوبس، وعبد الوهاب صبحي محمد، 41 عاما، مقيم الإسكندرية، وتم إيداع الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة فاطمة إکرامي إبراهيم، 16 عاما، مقيم السادات، وهشام إكرامي إبراهيم، 18 عاما، مقيم السادات، وشيرين محمد إبراهيم، 40 عاما، مقيم السادات، ومحمد وليد كمال، 21 عاما، مقيم الإسكندرية، وأحمد سمير محمد، 18 عاما، مقيم الإسكندرية، وعبد الوهاب صبحي محمد، 32 عاما، مقيم كفر الشيخ، ومحمد علي محمد، 19 عاما، مقيم كفر الشيخ، وعبد العزيز عبد الجليل إمبابي، 45 عاما، مقيم منوف، ومحمد سعيد مرسي، 35 عاما، مقيم المنوفية، وعطا إسماعيل راغب، 53 عاما، مقيم كفر الشيخ، وشريف صلاح فتح الله، 50 عاما، مقيم الإسكندرية، ووسام أمين محمود، 53 عاما، مقيم الإسكندرية، وإكرامي إبراهيم إبراهيم، 43 عاما، مقيم السادات، ومحمد السيد الحماقي، 56 عاما، مقيم الإسكندرية.

تم نقل المصابين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.