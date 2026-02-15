لاستشعار القاضي الحرج.. تأجيل محاكمة 26 متهمًا بقـ.تل شخصين عقب حفل زفاف بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13 تأجيل أولى جلسات محاكمة 26 متهمًا في واقعة إنهاء حياة شخصين من أبناء العمومة بإحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وذلك لاستشعار رئيس الدائرة الحرج، نظرًا لإقامته بذات نطاق المركز محل الواقعة، لحين تغيير الدائرة.



كانت المحكمة برئاسة المستشار عبد العاطي شعلة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وتامر أحمد، ومصطفى سليمان، وبحضور وكيلي النائب العام أحمد هشام ومصطفى صلاح، قد نظرت أولى الجلسات اليوم.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2025، عندما أحال المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل المجني عليهما أثناء خروجهما من حفل زفاف، بدافع الانتقام في خصومة ثأرية سابقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من الأول وحتى العاشر بيتوا النية وعقدوا العزم على ارتكاب الجريمة، حيث أعدوا أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية وطبنجات» وأسلحة بيضاء، وكلفوا أحد المتهمين برصد تحركات المجني عليهما، وما إن تأكد مرورهما بالمكان المحدد، أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوبهما، ما أسفر عن وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما وفق تقرير الصفة التشريحية.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين تواجدوا بمسرح الواقعة لشد أزر المنفذين وتأمين طريق الهروب، فيما اشترك باقي المتهمين بالتحريض والاتفاق والمساعدة، وقدموا الدعم المالي لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في تنفيذ الجريمة.