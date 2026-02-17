قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: دول أفريقيا طلبت المساعدة في تدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنميتها

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر حاضرة بقوة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن دورها يأتي ضمن التزام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممثلاً عنه في القمة السنوية الدورية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقاء خاص مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، على هامش انعقاد القمة الأفريقية بأديس أبابا، أن أفريقيا في طريقها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى نجاح مصر في ربط الأمن بالتنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون وجود استقرار في القارة، موضحًا أن الأشقاء الأفارقة يتبنون رؤية مصر في هذا المجال، حيث تعمل القاهرة حاليًا على مبادرة إسكات البنادق لتحقيق السلام المستدام.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسي يقود ملف إعادة الإعمار وتحقيق البناء بعد مرحلة ما بعد النزاعات، وأن القارة تشهد تقدمًا ملموسًا في تخفيف التوتر، رغم وجود بعض الصراعات المعقدة التي لا تزال عصية عن الحل، مؤكدًا أن الجهد الأفريقي – المصري يركز على حل النزاعات بشكل سلمي، وحشد الطاقات والموارد بين الدول الأفريقية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على التعاون الأفريقي بدلاً من اللجوء دائمًا إلى الغرب.

وأوضح وزير الخارجية، أن لقاءاته مع رؤساء عدد من الدول والمؤسسات الأفريقية على هامش القمة كانت بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، وناقش خلالها عددًا من الملفات المشتركة التي تستهدف تعزيز التنمية وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تطرقت المناقشات إلى قضايا التوظيف والتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في التنمية وهي على استعداد لمشاركة هذه الخبرات مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية تجد في مصر نموذجًا ناجحًا لتسوية النزاعات وتحقيق التنمية، كما أن القطاع الخاص المصري يساهم بأكثر من 66% من الاستثمارات في مصر، ما يمثل تجربة رائدة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بانتمائها للقارة ولها أيادٍ بيضاء في أفريقيا، وكل الوفود الأفريقية أشادت بالنموذج الذي وضعه الرئيس السيسي.

وأشار بدر عبد العاطي إلى أن مصر تتميز بتجربة فريدة في مجالات البنية التحتية والطاقة، وأنها نجحت خلال العقد الماضي في تحقيق طفرة كبيرة، مع إنشاء مدن جديدة بمواصفات عالمية، وتوطين صناعات محلية مثل الأدوية والسيارات، كما أن العديد من الدول الأفريقية تسعى لنسخ تجربة العاصمة الجديدة لما شاهدوه من نجاح، كما أن مصر تمتلك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان، ونجحت في توطين صناعة الألواح الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أن دول أفريقيا طلبت المساعدة في تدريب الكوادر البشرية لتعزيز قدراتها التنموية.

الدكتور بدر عبد العاطي القارة الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي

