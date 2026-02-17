ذباب وروائح كريهة.. هافانا غارقة في القمامة بسبب الحصار الأمريكي

تتراكم أكوام من القمامة في شوارع العاصمة الكوبية هافانا مما أسفر عن انتشار الذباب وروائح كريهة، وذلك في واحدة من أكبر تداعيات مسعى واشنطن لمنع وصول النفط إلى أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي.





و تعمل هذا الشهر 44 شاحنة قمامة فقط من أصل 106 شاحنة في هافانا بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى إبطاء عملية جمع القمامة، حسبما فاد موقع كوباديبيت الحكومي.





وتراكمت الصناديق الكرتونية والأكياس المستعملة والزجاجات البلاستيكية في زوايا الشوارع بالعاصمة الساحلية، حيث حرص بعض السكان على فرز النفايات بحثا عن أغراض يمكن إعادة استخدامها، بينما اضطر سائقو السيارات والمشاة وراكبو الدراجات إلى الالتفاف حول الأكوام الضخمة.







ونفذت الحكومة الكوبية إجراءات توزيع بالحصص لحماية الخدمات الأساسية في البلاد التي تعاني بالفعل من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.





وانخفضت إمدادات النفط في البلاد كثيرا خلال الشهرين الماضيين.





و قال أحد سكان المدينة "إنها في جميع أنحاء المدينة. مر أكثر من 10 أيام منذ أن جاءت شاحنة القمامة".





وفي مدن أخرى على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، لجأ السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من المخاطر على الصحة العامة.

و شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحظر على كوبا في الأشهر القليلة الماضية وفرضت عقوبات على السفن التي تنقل النفط إلى الجزيرة وهددت بفرض رسوم جمركية على الموردين.