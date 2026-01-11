قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
برلمان

اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ لإدراج «التربية الأخلاقية» بالتعليم الأساسي

محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تقدّم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بإضافة مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية ضمن مناهج التعليم الأساسي الإلزامي.

وأكد النائب، أن ترسيخ منظومة أخلاقية متكاملة في التعليم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وأوضح «الجندي»، أن المجتمع المصري شأنه شأن كثير من المجتمعات يواجه في الآونة الأخيرة موجة متصاعدة من الجرائم والممارسات الأخلاقية المنحرفة، التي تهدد السلم الاجتماعي وتؤثر سلبا على النشء، رغم ما يتمتع به المجتمع من رصيد ديني وأخلاقي عريق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إدراج مادة للتربية الأخلاقية بات ضرورة ملحة لمواجهة هذه الظواهر، من خلال غرس القيم الإنسانية والمجتمعية السليمة، وتكون ضمن محاور المادة معالجة الانحرافات السلوكية والجنسية، والسلوكيات السلبية التي تؤثر على المجتمع، وتحقيق الوقاية المجتمعية، باعتبار المدرسة أحد أهم أدوات التنشئة الأخلاقية.

واقترح أن تعد مادة التربية الأخلاقية مادة أساسية في مراحل التعليم الأساسي، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، أسوة بمادة التربية الدينية.

وأشار «الجندي»، إلى أن دراسات تربوية حديثة أثبتت فاعلية التربية الأخلاقية في تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب، والحد من المشكلات السلوكية، وتعزيز احترام حقوق الآخرين، مع التأكيد على الدور المحوري للمعلم بوصفه مربيا أخلاقيا ومصلحا اجتماعيا وليس مجرد ناقل للمعرفة.

واستشهد النائب بتجارب دولية ناجحة أبرزها اليابان التي تعتمد مادة الأخلاق كمكون أساسي في منظومتها التعليمية، إلى جانب تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدراج مادة التربية الأخلاقية بالمناهج الدراسية، خاصة أن هذه النماذج تمثل دليلاً عمليًا على جدوى المقترح.

محمد الجندي مجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم التربية الأخلاقية

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

فيلم صوت هند رجب

اختيار فيلم صوت هند رجب ضمن القائمة الطويلة لجوائز البافتا

ميرنا وليد

ميرنا وليد: كنا هنغرق أثناء تصوير مشهد فى مسلسل روح أوف

ألفت عمر

ألفت عمر: ابني سليم ثمرة كفاحي في الحياة

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

