سيرين عبدالنور في منشور غامض: ضايق خلقي.. وقدرة التحمل صارت على الآخر

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تفاعلًا واسعًا بين متابعيها بعدما منشورها الغامض عبّرت فيه عن حالة من الضيق والتعب النفسي.

وكتبت سيرين عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: "ضايق خلقي!!! وقدرة التحمل صارت على الآخر!! مين مثلي يرفع إيدو".

المنشور فتح باب التساؤلات بين الجمهور حول السبب الحقيقي وراء حالة التوتر التي تمر بها، حيث انهالت عليها التعليقات ما بين دعم ومساندة، وتساؤلات حول ما إذا كان الأمر متعلقًا بضغط العمل أو ظروف شخصية.

سيرين عبد النور فى مسلسل المشتبه

وكانت انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي.

وعبرت سيرين عبد النور، عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل المشتبه الرابع، وهو من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

المشتبه الرابع" بطولة هيفاء وهبي ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

سيرين عبد النور ومسلسل النسيان

وفي العام الماضي 2024، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة.