سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
حبس وغرامة ووقف الدعم.. قانون الضمان الاجتماعي 2025 يواجه التلاعب بالمساعدات
عبد السند يمامة يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد.. خاص
القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية مارينيرا
قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.. براهيم دياز يتصدر وصلاح في الوصافة
اشتروا سيارات وعقارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 40 مليون جنيه
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
فن وثقافة

سيرين عبدالنور في منشور غامض: ضايق خلقي.. وقدرة التحمل صارت على الآخر

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
يارا أمين

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تفاعلًا واسعًا بين متابعيها بعدما منشورها الغامض عبّرت فيه عن حالة من الضيق والتعب النفسي.

وكتبت سيرين عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: "ضايق خلقي!!! وقدرة التحمل صارت على الآخر!! مين مثلي يرفع إيدو".

المنشور فتح باب التساؤلات بين الجمهور حول السبب الحقيقي وراء حالة التوتر التي تمر بها، حيث انهالت عليها التعليقات ما بين دعم ومساندة، وتساؤلات حول ما إذا كان الأمر متعلقًا بضغط العمل أو ظروف شخصية.

سيرين عبد النور فى مسلسل المشتبه

وكانت انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي.

وعبرت سيرين عبد النور، عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل المشتبه الرابع، وهو من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

المشتبه الرابع" بطولة هيفاء وهبي ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

سيرين عبد النور ومسلسل النسيان

وفي العام الماضي 2024، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة.

سيرين عبد النور الفنانة سيرين عبد النور منصة إكس مسلسل النسيان صدى البلد

فوائد البنجر بدون سلق
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
محافظ الشرقية
أكلات تشبع عيلة
