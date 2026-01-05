عادل الأعصر: النجومية تبدأ بالأخلاق.. والمخرج سيد الموقف في أي عمل فني

قال المخرج عادل الأعصر إن الأخلاق تأتي في مقدمة عوامل نجاح أي فنان، مشددًا على أن "النجم الكبير أخلاقه أولًا ثم فنّه"، موضحًا أن الأخلاق ليست عنصرًا للفن فقط، بل أساس مهم في جميع مجالات الحياة.

السمة الحقيقية للنجومية

وأوضح الأعصر خلال لقاء له مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس” أن أي فنان يشعر بتفوقه على الآخرين ويتباهى بنجوميته سيتراجع سريعًا، في حين أن التواضع هو السمة الحقيقية للنجومية المستمرة.

النجوم الحاليين

وأكد أن النجوم الحاليين يتمتعون بمستوى جيد، وأن اختلاف الأجيال مرتبط بالظروف والعوامل المحيطة بكل جيل.

وتطرق الأعصر إلى ما يُعرف بـ"الشللية"، مؤكدًا أنها موجودة منذ بدايات الفن، وقد تكون أحيانًا مفيدة للعمل الفني إذا استُخدمت بشكل صحيح، بينما تتحول إلى مشكلة عندما يُختار عناصر غير مناسبة لمجرد الانتماء.

وأوضح أن المخرج هو دائمًا "سيد الموقف" في أي عمل فني، نظرًا لدوره الأساسي في ضبط إيقاع وجودة العمل وضمان نجاحه.