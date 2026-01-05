قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
عادل الأعصر: النجومية تبدأ بالأخلاق.. والمخرج سيد الموقف في أي عمل فني

المخرج عادل الأعصر
المخرج عادل الأعصر
محمد البدوي

قال المخرج عادل الأعصر إن الأخلاق تأتي في مقدمة عوامل نجاح أي فنان، مشددًا على أن "النجم الكبير أخلاقه أولًا ثم فنّه"، موضحًا أن الأخلاق ليست عنصرًا للفن فقط، بل أساس مهم في جميع مجالات الحياة.

وأوضح الأعصر خلال لقاء له مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس” أن أي فنان يشعر بتفوقه على الآخرين ويتباهى بنجوميته سيتراجع سريعًا، في حين أن التواضع هو السمة الحقيقية للنجومية المستمرة. 

 وأكد أن النجوم الحاليين يتمتعون بمستوى جيد، وأن اختلاف الأجيال مرتبط بالظروف والعوامل المحيطة بكل جيل.

وتطرق الأعصر إلى ما يُعرف بـ"الشللية"، مؤكدًا أنها موجودة منذ بدايات الفن، وقد تكون أحيانًا مفيدة للعمل الفني إذا استُخدمت بشكل صحيح، بينما تتحول إلى مشكلة عندما يُختار عناصر غير مناسبة لمجرد الانتماء. 

وأوضح أن المخرج هو دائمًا "سيد الموقف" في أي عمل فني، نظرًا لدوره الأساسي في ضبط إيقاع وجودة العمل وضمان نجاحه.

