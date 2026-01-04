جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي

بدأت النجمة جومانا مراد تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يجمعها بالمخرج سعد هنداوي لموسم ركمضان المقبل.



جومانا مراد أكدت تواجدها خلال موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل تلفزيوني جديد يجمعها بالسيناريست مريم نعوم والمخرج سعد هنداوي.



وقالت في تصريح خاص لـ صدى البلد من مهرجان الجونة: دائما أحاول البحث عن المختلف وأستعد جيدا للعمل وأعد الجمهور بالظهور بشكل خاص جدا من خلال قصة إنسانية.





نشرت الفنانة جومانا مراد قبب أيام عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت الفنانة جومانا مراد باطلاله ساحرة، بعدما ارتدت فستان من اللون الاحمر.



المخرج سعد هنداوي قدم مسلسلا ناجحا خلال الفتنرة الماضية بعنوان “فات الميعاد”، من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، حصد نجاح ملحوظ منذ انطلاق عرضه عبر شاشة dmc ومنصة WATCH IT، وسط إشادة جماهيرية بقصته الواقعية وأداء أبطاله.