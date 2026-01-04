قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء
الفرصة لا تأتي مرتين.. تصريحات نارية لـ تريزيجيه قبل مواجهة بنين | فيديو
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي

بدأت النجمة جومانا مراد تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يجمعها بالمخرج سعد هنداوي لموسم ركمضان المقبل.

جومانا مراد أكدت تواجدها خلال موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل تلفزيوني جديد يجمعها بالسيناريست مريم نعوم والمخرج سعد هنداوي.
 

وقالت في تصريح خاص لـ صدى البلد من مهرجان الجونة: دائما أحاول البحث عن المختلف وأستعد جيدا للعمل وأعد الجمهور بالظهور بشكل خاص جدا من خلال قصة إنسانية.


نشرت الفنانة جومانا مراد قبب أيام عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت الفنانة جومانا مراد باطلاله ساحرة، بعدما ارتدت فستان من اللون الاحمر.

المخرج سعد هنداوي قدم مسلسلا ناجحا خلال الفتنرة الماضية بعنوان “فات الميعاد”، من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، حصد نجاح ملحوظ منذ انطلاق عرضه عبر شاشة dmc ومنصة WATCH IT، وسط إشادة جماهيرية بقصته الواقعية وأداء أبطاله.

