قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025
شكرا لكم من القلب.. وزيرة خارجية أيرلندا: موجودة هنا بصفتي إنسانة لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مقر مجلس النواب الجديد.. لماذا غادر البرلمان القصر العيني بعد 160 عامًا؟

مجلس النواب
مجلس النواب
البهى عمرو

كشف الدكتور عمرو الهلالي، خبير النظم البرلمانية والتشريعية، عن انتقال مجلس النواب من المقر التاريخي له في شارع القصر العيني إلى العاصمة الجديدة بعد 160 عامًا حيث بدأ النقل الجزئي في 2025.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقر القديم للمجلس لا يحتمل عدد النواب واجتماعات اللجان وكل أعمال المجلس.


وأكد أن مجلس شورى النواب في أول ظهور له بدأ بـ 75 عضوًا ثم 120 مرورًا بـ 200 عضو وصولا 300 قبل أن يصبح 433 وأخيرًا عدده الحالي قرابة 600 عضو.


ولفت إلى أن الدستور واللائحة لا يحددان المعايير اللازمة لاختيار رئيس مجلس النواب ولا تتطلب أن يكون ذو خلفية قضائية أو خبرة برلمانية ولكن هذا عرف أن يكون لهم خبرات قضائية.


واختتم أن أغلب الأعمال التي يقوم بها رئيس مجلس النواب والوكيلين هي إجرائية وليست سياسية، موضحًا أن المستشار هشام بدوي يجمع بين أهم ميزتين يحتاج لهم رئيس المجلس وهما الخلفية القضائية والقانونية إلى جانب الجزء الرقابي ولذا اختياره صادف أهله.
 

رئيس النواب مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

الريشة الطائرة

200 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

منتخب اليد

لاعبو منتخب كرة اليد يحصلون على راحة بعد العودة من إسبانيا

مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في كأس كاراباو والتشكيل المتوقع

بالصور

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة

طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة
طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة
طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد