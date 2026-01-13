مقر مجلس النواب الجديد.. لماذا غادر البرلمان القصر العيني بعد 160 عامًا؟

كشف الدكتور عمرو الهلالي، خبير النظم البرلمانية والتشريعية، عن انتقال مجلس النواب من المقر التاريخي له في شارع القصر العيني إلى العاصمة الجديدة بعد 160 عامًا حيث بدأ النقل الجزئي في 2025.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقر القديم للمجلس لا يحتمل عدد النواب واجتماعات اللجان وكل أعمال المجلس.



وأكد أن مجلس شورى النواب في أول ظهور له بدأ بـ 75 عضوًا ثم 120 مرورًا بـ 200 عضو وصولا 300 قبل أن يصبح 433 وأخيرًا عدده الحالي قرابة 600 عضو.



ولفت إلى أن الدستور واللائحة لا يحددان المعايير اللازمة لاختيار رئيس مجلس النواب ولا تتطلب أن يكون ذو خلفية قضائية أو خبرة برلمانية ولكن هذا عرف أن يكون لهم خبرات قضائية.



واختتم أن أغلب الأعمال التي يقوم بها رئيس مجلس النواب والوكيلين هي إجرائية وليست سياسية، موضحًا أن المستشار هشام بدوي يجمع بين أهم ميزتين يحتاج لهم رئيس المجلس وهما الخلفية القضائية والقانونية إلى جانب الجزء الرقابي ولذا اختياره صادف أهله.

