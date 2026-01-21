«ترامب» يوافق على خفض الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على خفض معدل التعريفة الجمركية الأمريكية البالغ 39% على الواردات من سويسرا إلى 15% وسط ضغوط من الشركات السويسرية، لافتًا إلى إمكانية ارتفاع معدل الرسوم الجمركية مجددًا.

وقال ترامب - في اجتماع لزعماء العالم ومديري الشركات في دافوس بسويسرا - "لقد خفضته (معدل التعريفة الجمركية) لأنني لا أريد أن أؤذي الناس. وقد خفضناه إلى مستوى أقل؛ وهذا لا يعني أنه لن يرتفع"، حسبما أورد موقع (يو إس نيوز) الأمريكي.

وقد دافع ترامب عن قراره بفرض رسوم جمركية أعلى على جميع الدول تقريبًا، قائلاً إن العديد من الدول - بما في ذلك سويسرا - استفادت من معدلات الرسوم الجمركية المنخفضة أو الصفرية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه كان يخطط في البداية لفرض تعريفة جمركية بنسبة 30٪ على الواردات السويسرية، لكنه رفعها إلى 39٪ بعد اجتماع عقده العام الماضي مع الرئيسة السويسرية آنذاك كارين كيلر-سوتر.

وقال ترامب إن كيلر-سوتر، التي انتهت ولايتها التي مدتها عام واحد في ديسمبر الماضي، كانت تكرر أن سويسرا بلد صغير وأن ترامب لا ينبغي أن يفرض مثل هذه التعريفة الجمركية المرتفعة.

وتوصل المفاوضون الأمريكيون والسويسريون في نوفمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي لخفض معدل التعريفة الجمركية إلى 15٪، مع التزام الصناعة السويسرية باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2028.

ورحبت الشركات السويسرية بخفض التعريفة الجمركية؛ مما يضعها على قدم المساواة مع منافسيها في الاتحاد الأوروبي. ولا يزال يتعين على البلدين الانتهاء من اتفاقهما من خلال إجراء مفاوضات يأملان في إبرامها بحلول الربع الأول من عام 2026.