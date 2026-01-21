انفجار يهز عدن.. استهداف موكب قيادي بارز في قوات العمالقة

هز انفجار عنيف، اليوم الأربعاء، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر استهداف موكب قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة، حمدي شكري، بسيارة مفخخة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية يمنية.

ووقع الانفجار في منطقة جعولة شمالي مدينة عدن، أثناء مرور الموكب الذي كان يقل القيادي العسكري برفقة عدد من العناصر الأمنية، ما أدى إلى حالة من الذعر في محيط المكان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية يمنية مقاطع مصورة قالوا إنها توثق لحظة الانفجار، مشيرين إلى سقوط قتلى ووقوع إصابات جراء الحادث، دون صدور أي تأكيدات رسمية بشأن عدد الضحايا حتى الآن.

وبحسب شهود عيان، فإن السيارة المفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق، قبل أن تنفجر بالتزامن مع مرور الموكب المستهدف، وسط انتشار أمني مكثف عقب الحادث.

ولم تصدر الجهات الرسمية أو قوات العمالقة أي بيان حتى لحظة كتابة الخبر، لتوضيح ملابسات الهجوم أو الكشف عن مصير القيادي المستهدف وحصيلة الضحايا.