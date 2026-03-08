برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسعار تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين

أكدت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الأزمات الاقتصادية تمثل رسالة واضحة للجميع بأن حماية المواطن المصري من أي استغلال أو ارتفاع غير مبرر للأسعار هي أولوية الدولة.

ضرورة عدم رفع الأسعار أو التلاعب بالسلع



وقالت الجمال إن تشديد الرئيس على ضرورة عدم رفع الأسعار أو التلاعب بالسلع الأساسية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يعكس حرص القيادة السياسية على استقرار الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، مؤكدًة أن أي تجاوزات ستواجه إجراءات رادعة بما فيها الإحالة للقضاء العسكري.



وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس تأتي في إطار سياسة الدولة الشاملة التي توازن بين حماية المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية الحالية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار تعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الجمال أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار تأتي جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يضمن ألا تتحمل الأسر المصرية أعباء إضافية نتيجة الأزمات، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل نموذجًا لرؤية متكاملة تجمع بين الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.