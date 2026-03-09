القبض على عاطل رشق آخر بالحجارة في حلوان |تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص برشق آخر بالحجارة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 5/ الجارى حدثت مشاجرة بين (عاطل) ، و (خفيران خصوصيان) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لخلافات بينهم حول قطعة أرض فقام على إثرها الطرف الأول بإرتداء قناع وجه وتعدى على الطرف الثانى بالرشق بالحجارة محدثاً تلفيات بمركبة "لودر" أثناء توقفها.

أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأفاد بتخلصه من القناع المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.