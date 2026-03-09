قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تفاصيل تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتقطيع صديقه في عين شمس

مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه عمدًا مع سبق الإصرار اثر خلافات بينهم، لجلسة 4 مايو المقبل.


اعترافات المتهم

وجاء في اعترافات المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته داخل شقة بمنطقة عين شمس، أنه كان بينه وبين المجني عليه خلافات مالية متكرره كانت السبب الرئيسي وراء ارتكاب الواقعة.

وكشف المتهم، أنه تعرف على المجني عليه، حلمي، منذ نحو عام، بسبب عمله في مجال ميكانيكا الدراجات النارية، لافتًا إلى نشوب خلافات بينهما بعد أن باع له المجني عليه دراجة نارية بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، قبل أن يتعرض بحسب أقواله لواقعة نصب أخرى في صفقة شراء تروسيكل، مؤكدا أنه كان يرغب في استعادة أمواله من خلال الدخول في مشروع مع المجني عليه وآخرين، لكنه فوجئ بعدم تنفيذ أي عمل رغم حصولهم على مبالغ مالية منه، ما جعله يشعر بالغضب الشديد تجاههم ويفكر في الانتقام.


وتابع المتهم أنه خلال وجوده في الشقة لاحظ قيام المجني عليه بأخذ بعض متعلقاته الشخصية، فقرر في تلك اللحظة التخلص منه، موضحًا أنه كان قد أعد سكينًا وأخفاه في ملابسه انتظارًا للحظة المناسبة، وقال خلال التحقيقات إنه استوحى أماكن الطعن من كتب التشريح ومن خلال البحث عبر شات جي بي تي، فتظاهر بالنوم حتى تتاح له الفرصة، لكنه فوجئ بالمجني عليه يتجه إلى داخل الشقة ويحاول أخذ بعض متعلقاته، من بينها جهاز كمبيوتر وسماعات ومبلغ مالي من حقيبته، موضحًا أنه واجهه بما رآه، فحدثت بينهما مشادة كلامية، قبل أن يتجه المجني عليه إلى المطبخ ويعود ممسكًا بسكين، كما أنه حاول انتزاع السكين من يد المجني عليه، وأصيب بجرح في أصابعه خلال ذلك، قبل أن يتمكن من إلقائها أرضًا، مضيفًا أنه أخرج السكين الذي كان يخفيه ووجه للمجني عليه طعنة في الرأس من الناحية اليسرى، فسقط أرضًا وبدأ يصرخ، فاقترب منه ووجه له طعنتين أخريين في الرقبة بالقرب من القصبة الهوائية قاصدًا إنهاء حياته.

وبعدها فكر كيف يقوم بالتخلص من الجثة وإخفاء آثار الجريمة، حيث سحب الجثة إلى داخل حوض الاستحمام، وفتح المياه حتى يتجمع الدم في الحوض واستخدم سكينًا ومقصًا وأداة قطع "كتر" لتقطيع الجثة إلى أجزاء والملح داخل الحوض لتقليل الرائحة و تقطيع الجثة حيث فصل الرأس عن الجسد وقطع الأطراف وتخلص من بعض الأجزاء عبر الصرف الصحي بعد تكسير العظام باستخدام "شاكوش" وظل داخل الشقة عدت ساعات للتخلص من بقايا الجثة وتنظيف المكان.
 


 


 

