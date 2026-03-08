وزير الداخلية يُبعد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 210 لسنة 2026 بإبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28 يناير 2026 بشأن طلب إبعاء سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

قرر في المادة الأولى بأنه يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عبد الرحمن حسام الدين العلدوني (سوري الجنسية – مواليد 21/3/2006).

وجاء بالمادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.