أثناء عبور شريط السكة الحديد.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار بقنا

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بنطاق قرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد بنطاق قرية الأشراف القبلية، عقب اصطدامه بقطار.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عبيد محمد ٥٥ عاما، مقيم بقرية الأشراف القبلية، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.