إخلاء سبيل سائق رئيس حي التبين بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة دهس الطفل ياسين

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل سائق رئيس حي التبين بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه علي ذمة القضية في واقعة دهس الطفل ياسين.



تفاصيل القضية

وجاء خلال تحقيقات النيابة العامة، في اتهام سائق رئيس حي التبين بدهس الطفل ياسين خلال سيره عكس الاتجاه، انه وباستجوابه، سئل عن حالة الإضاءة والرؤية وقت الحادث، فأقر بأن المنطقة لا توجد بها إضاءة، إلا أنه أكد أن الرؤية أمامه كانت واضحة، وبمواجهته بإمكانية تفادي الحادث، أجاب: أنا مشوفتوش أصلًا.





وكشف المتهم ، أنه لم يتعرض لأي إصابات جراء الواقعة، مشيرًا إلى أنه عقب شعوره باحتكاك في السيارة استمر في السير، حتى أطلقت سيارات أخرى الإشارات الضوئية نحوه، فتوقف لمعرفة السبب، وعلم أنه صدم أحد الأشخاص.





وكشف التقرير الطبي للمجني عليه، أنه بإجراء الكشف تبين تعرضه لاضطراب في درجة الوعي وتهتك في الرئة، وجرح في الخد الأيسر ويحتاج للإيداع داخل العناية المركزة لخضوعه لجراحة وجه وفكين وجراحة مخ وأعصاب كما يحتاج إلى إجراء جراحة قلب وصدر.