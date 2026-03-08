بعد هروبه.. القبض على سائق تاكسي اصطدم بدراجتين ناريتين في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إصطدام سيارة أجرة "تاكسى" بدراجتين ناريتين ولاذ قائدها بالهرب بالغربية.

وبالفـحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول طنطا من قائد دراجة نارية - مقيم بدائرة القسم “مصاب بكدمات وسحجات متفرقة”، أنه حال قيادته دراجته النارية وسيره بدائرة القسم إنحرفت تجاهه سيارة أجرة "تاكسى- الظاهرة بمقطع الفيديو" بشكل مُفاجئ مما أدى لسقوطه أرضاً وحدوث إصابته وإحداث تلفيات بدراجته ولاذ قائدها بالفرار.

وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه والمصاب لخلاف بينهما على أولوية المرور، فقام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عمداً والاصطدام به وبدراجة أخرى تصادف مرورها بموقع الحادث ، وعلل هروبه خشية المساءلة.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.