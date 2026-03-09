قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

النيابة العامة تحيي ذكرى انتصار العاشر من رمضان بصالون ثقافي ومعرض وثائقي

صالون النائب العام
صالون النائب العام
كتب محمد عبدالله :

في إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تضطلع به العُقد بمعهد البحوث الجنائية والتدريب صالونٌ ثقافي ومعرضٌ وثائقي لإحياء ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد ويوم الشهيد، وذلك بحضور  اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري واللواء المدعي العام العسكري واللواء  رئيس الشؤون القانونية والدستورية بوزارة الدفاع ولفيفٍ من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل وعدد من أساتذة كليات الحقوق والقانون والإعلاميين وأعضاء النيابة العامة.  

واستُهلت فعاليات الصالون بكلمةٍ ترحيبية ألقاها د المستشار النائب العام، أكد خلالها عمق العلاقات التي تجمع بين مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن استحضار تلك اللحظات التاريخية الخالدة يُجسد معاني التضامن الوطني ويعزز الوعي لدى الأجيال المتعاقبة بقيمة التضحية والعمل المشترك في سبيل رفعة الوطن.

وأدار الصالون المستشار علي مختار المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، حيث تناول المشاركون من القيادات العسكرية والمتخصصين عددًا من المحاور الفكرية والتاريخية المتعلقة بملحمة العاشر من رمضان، ودور مؤسسات الدولة الدينية والقضائية والتنفيذية في ترسيخ الوعي الوطني، فضلًا عن إبراز أثر التلاحم المؤسسي وتكاتف الشعب المصري في تحقيق ذلك النصر التاريخي.

كما تفقد المستشار النائب العام وضيوف الصالون المعرض الوثائقي المصاحب، الذي تضمن مجموعة من الصور والوثائق النادرة التي تُجسد مراحل التخطيط لحرب أكتوبر المجيدة، ووقائع العبور وتحطيم خط بارليف، وصولًا إلى استعادة الأرض ورفع العلم المصري فوق سيناء، وهو ما حظي بإشادة الحضور لما يعكسه من عظمة ذلك النصر ودقة التخطيط له.

وتؤكد النيابة العامة من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية حرصها على الإسهام في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والتقدير لتضحيات القوات المسلحة الباسلة، إلى جانب دورها الأصيل في نشر الثقافة القانونية والتاريخية بما يسهم في بناء مجتمعٍ واعٍ ومدركٍ لمسؤولياته الوطنية

النائب العام نيابة صالون افطار

