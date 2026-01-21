حريق تمثال كريستيانو رونالدو في البرتغال.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن حريق تمثال كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا البرتغالية.

ووثّق المشتبه به الواقعة عبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يسكب مادة قابلة للاشتعال على التمثال البرونزي ثم يشعله، قبل أن تلتهمه النيران لثوانٍ معدودة.

وأثار المشهد حالة واسعة من الغضب والاستغراب، خاصة بعدما ظهر الشخص وهو يتراجع للخلف ويرقص على أنغام موسيقى راب صاخبة صادرة من مكبر صوت أحضره معه إلى المكان، في تصرف وصفه متابعون بالاستفزازي وغير المبرر.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام برتغالية، نشر المتهم المقطع عبر حسابه على منصة إنستجرام، الذي يتابعه نحو ألف شخص، وعرّف نفسه بأنه "لاعب كرة سلة حر وأحد أبناء المنطقة"، مرفقًا الفيديو بعبارة غامضة قال فيها: "هذا هو الإنذار الأخير من الله"، ما زاد من حالة الجدل حول دوافعه وخلفيات تصرفه.

من جانبها، أكدت السلطات البرتغالية أنها نجحت في تحديد هوية المشتبه به، لكنها لم تتمكن حتى الآن من توقيفه، مشيرة إلى أن الحريق أُخمد بسرعة قبل أن يتسبب في أضرار جسيمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان التمثال قد تعرّض لتلف دائم.