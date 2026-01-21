ربي يلطف ويقدر الخير عليكِ يا بلادي.. هند صبري توجه رسالة لأهل تونس

وجهت الفنانة هند صبري رسالة موثرة الي أهل تونس بسبب غرقها بالفيضانات، معبرة عن قلقها على بلدها.

وكتبت هند صبري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "رحمة الله على ضحايا الفيضانات، والله يشفي المصابين ربي يلطف ويقدر الخير عليكِ يا بلادي".

وشهدت تونس فيضانات عارمة تسبّبت في أزمة بالبلد المغاربي استدعت تدخل الجيش لإنقاذ المدنيين إلى جانب فتح الطرقات المغلقة جراء الأمطار الغزيرة



وأفادت وكالة فرانس برس، بأن أمطارًا قياسية تسببت في مقتل أربعة أشخاص في تونس كما أحدثت فيضانات أجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسئول الثلاثاء الوضع بأنه "صعب جدًا" في بعض الولايات.

وفي هذا السياق، أكد مدير التوقعات في المعهد التونسي للرصد الجوي عبد الرزاق رحال لوكالة الأنباء الفرنسية "سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير" في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى، موضحا أن تلك المناطق لم تسجّل كميات مماثلة منذ العام 1950.