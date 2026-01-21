بعد الفيضانات.. إليسا : قلبي وصلواتي مع أهل تونس

وجهت الفنانة إليسا رسالة موثرة الي أهل تونس بسبب غرقها بالفيضانات

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي اكس :" ‏قلبي وصلواتي مع أهل تونس يللي غمروني بالحب من كم أسبوع، الله يمرّق محنتكم على خير.





شهدت تونس فيضانات عارمة تسبّبت في أزمة بالبلد المغاربي استدعت تدخل الجيش لإنقاذ المدنيين إلى جانب فتح الطرقات المغلقة جراء الأمطار الغزيرة



وأفادت وكالة فرانس برس، بأن أمطارًا قياسية تسببت في مقتل أربعة أشخاص في تونس كما أحدثت فيضانات أجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسئول الثلاثاء الوضع بأنه "صعب جدًا" في بعض الولايات.

وفي هذا السياق، أكد مدير التوقعات في المعهد التونسي للرصد الجوي عبد الرزاق رحال لوكالة الأنباء الفرنسية "سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير" في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى، موضحا أن تلك المناطق لم تسجّل كميات مماثلة منذ العام 1950.