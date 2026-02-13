قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| آبل تؤخر إطلاق مساعد سيري الذكي مرة أخرى.. أسعار هواتف Galaxy S26 ترتفع مقارنة بسابقتها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سباق القمة يحسم بين آبل وسامسونج.. من يسيطر على هواتف العالم بالأرقام؟
 

أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة Counterpoint Research، أن شركة آبل تواصل تفوقها على جميع منافسيها العاملين بنظام أندرويد في مؤشر حاسم جديد، وذلك رغم تراجعت شركة سامسونج أمام منافستها الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال عام 2025.


تصميم فريد وأداء خارق.. أبرز هواتف الإصدار المحدود في 2026
 

من تصاميم مستوحاة من عوالم الفانتازيا إلى لمسات كريستالية فاخرة، لم تعد الهواتف ذات الإصدارات الخاصة مجرد أجهزة لافتة للنظر، بل تحولت إلى قطع قابلة للاقتناء وعناصر تعكس الهوية والثقافة الشعبية، وغالبا ما تأتي بإعادة تصميم مبتكرة لأجهزة معروفة بالفعل. 


نقرة واحدة تكفي.. ثغرات خطيرة في ويندوز وأوفيس تسمح باختراق حاسوبك
 

أصدرت شركة مايكروسوفت، تحديثات عاجلة لسد عدد من الثغرات الأمنية في نظام ويندوز وبرامج أوفيس، بعد أن كشفت الشركة أن القراصنة يستغلونها بنشاط لاختراق أجهزة المستخدمين.

من الهواتف إلى الروبوتات.. شاومي تكشف عن نموذجها الثوري Robotics-0

 

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق Xiaomi-Robotics-0، نموذج مفتوح المصدر يضم 4.7 مليار باراميتر، مصمم لتمكين الروبوتات من فهم البيئة بصريا، استيعاب الأوامر اللغوية، وتنفيذ الحركات بشكل لحظي، وهو ما تصفه الشركة بـ"الذكاء الفيزيائي".


انتظار أطول لمستخدمي آيفون.. آبل تؤخر إطلاق مساعد سيري الذكي
 

كانت شركة آبل تعد منذ كشفها عن Apple Intelligence في 2024 بإطلاق نسخة مطورة من مساعدها الصوتي "سيري" تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن الموعد المقرر للإطلاق تأجل مرارا وتكرارا على مدار عام ونصف تقريبا. 


سامسونج في مأزق.. تحديات Galaxy S26 تهدد نجاحه
 

مع اقتراب حدث Galaxy Unpacked في 25 فبراير، من المتوقع أن تقدم سامسونج أجهزة Galaxy S26 الجديدة، لكن من المرجح ألا يفاجئ أي شخص بالمواصفات التقنية للهاتف.


آبل تطلق iOS 26.3 وiPadOS 26.3 مع تحسينات وإمكانية نقل البيانات
 

أصدرت شركة آبل، تحديثي iOS 26.3 وiPadOS 26.3، آخر تحديثات نظامي التشغيل iOS 26 وiPadOS 26 الذين تم إطلاقهما في سبتمبر الماضي، يأتي هذا التحديث بعد نحو شهرين من إصدار iOS 26.2 وiPadOS 26.2.


One UI 8.5 سيكون الأخير.. سامسونج تنتهي من التحديثات الكبرى لـ18 جهازا
 

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق واجهة One UI 8.5 المبنية على نظام Android 16 QPR2 في وقت لاحق من هذا الشهر بالتزامن مع الكشف عن سلسلة Galaxy S26، وبعد ذلك بفترة قصيرة، سيبدأ التحديث الجديد بالوصول تدريجيا إلى عدد من أجهزة جالاكسي الأقدم.


أسعار هواتف Galaxy S26 سترتفع مقارنة بسابقتها.. تفاصيل
 

أشارت بعض التقارير حول الجيل القادم من هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S26، إلى أن الشركة قد تطلقها بأسعار أعلى من سلسلة Galaxy S25 السابقة، نتيجة لارتفاع تكاليف تصنيع الهواتف، خاصة تكلفة الذاكرة.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا أخبار التقنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

البنك المركزي

خفض 1% على الإيداع والإقراض.. أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي

اسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد