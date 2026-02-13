أخبار التكنولوجيا| آبل تؤخر إطلاق مساعد سيري الذكي مرة أخرى.. أسعار هواتف Galaxy S26 ترتفع مقارنة بسابقتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة Counterpoint Research، أن شركة آبل تواصل تفوقها على جميع منافسيها العاملين بنظام أندرويد في مؤشر حاسم جديد، وذلك رغم تراجعت شركة سامسونج أمام منافستها الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال عام 2025.

من تصاميم مستوحاة من عوالم الفانتازيا إلى لمسات كريستالية فاخرة، لم تعد الهواتف ذات الإصدارات الخاصة مجرد أجهزة لافتة للنظر، بل تحولت إلى قطع قابلة للاقتناء وعناصر تعكس الهوية والثقافة الشعبية، وغالبا ما تأتي بإعادة تصميم مبتكرة لأجهزة معروفة بالفعل.

أصدرت شركة مايكروسوفت، تحديثات عاجلة لسد عدد من الثغرات الأمنية في نظام ويندوز وبرامج أوفيس، بعد أن كشفت الشركة أن القراصنة يستغلونها بنشاط لاختراق أجهزة المستخدمين.

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق Xiaomi-Robotics-0، نموذج مفتوح المصدر يضم 4.7 مليار باراميتر، مصمم لتمكين الروبوتات من فهم البيئة بصريا، استيعاب الأوامر اللغوية، وتنفيذ الحركات بشكل لحظي، وهو ما تصفه الشركة بـ"الذكاء الفيزيائي".



كانت شركة آبل تعد منذ كشفها عن Apple Intelligence في 2024 بإطلاق نسخة مطورة من مساعدها الصوتي "سيري" تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن الموعد المقرر للإطلاق تأجل مرارا وتكرارا على مدار عام ونصف تقريبا.

مع اقتراب حدث Galaxy Unpacked في 25 فبراير، من المتوقع أن تقدم سامسونج أجهزة Galaxy S26 الجديدة، لكن من المرجح ألا يفاجئ أي شخص بالمواصفات التقنية للهاتف.

أصدرت شركة آبل، تحديثي iOS 26.3 وiPadOS 26.3، آخر تحديثات نظامي التشغيل iOS 26 وiPadOS 26 الذين تم إطلاقهما في سبتمبر الماضي، يأتي هذا التحديث بعد نحو شهرين من إصدار iOS 26.2 وiPadOS 26.2.

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق واجهة One UI 8.5 المبنية على نظام Android 16 QPR2 في وقت لاحق من هذا الشهر بالتزامن مع الكشف عن سلسلة Galaxy S26، وبعد ذلك بفترة قصيرة، سيبدأ التحديث الجديد بالوصول تدريجيا إلى عدد من أجهزة جالاكسي الأقدم.

أشارت بعض التقارير حول الجيل القادم من هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S26، إلى أن الشركة قد تطلقها بأسعار أعلى من سلسلة Galaxy S25 السابقة، نتيجة لارتفاع تكاليف تصنيع الهواتف، خاصة تكلفة الذاكرة.