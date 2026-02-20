أعطال غامضة تلاحق Galaxy Z TriFold.. هل يواجه الهاتف الثوري مشاكل خطيرة؟

شراء أي تقنية من الجيل الأول دائما يحمل مخاطر تواجه أعطالا أو مشكلات تقنية، ولا يختلف الوضع بالنسبة لمستخدمي النسخة المبكرة من هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold.

وبحسب ما ذكره موقع “pcmag”، أبلغ اثنان من مستخدمي هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشكلات في الهاتف الجديد، على الرغم من أن هذه المشكلات لا تبدو واسعة الانتشار.

شكاوى شاشات داخلية غير مستجيبة

ظهرت مشاركتان على منصة “ريديت” توضحان مشكلات مشابهة تتعلق بالشاشات الداخلية التي لا تستجيب، مع مشاركة مقاطع فيديو تثبت هذه الأعطال خلال الأيام الماضية، كلا المستخدمين أكدوا أنهم تعاملوا مع أجهزتهم بعناية ولا يعلمون سبب حدوث المشكلة.

لاحظ أحد المستخدمين أن الشاشة الداخلية للجهاز توقفت عن الاستجابة ولم تعرض أي تطبيق مفتوح، وبدأت المشكلة خلال استخدامه العادي للهاتف، قبل أن يظهر وميض أخضر مفاجئ على الشاشة.

وذكر أنه واجه المشكلة مرتين، وأن إعادة ضبط الجهاز حلت المشكلة مؤقتا فقط، حاليا، عرضت عليه سامسونج إصلاح الجهاز مجانا، مع تأكيد أن عملية الإصلاح قد تستغرق حتى ثلاثة أسابيع.

أبلغ مستخدم آخر بعد التقرير الأول بأن الشاشة الداخلية له أصبحت غير مستجيبة أيضا، لكن على شكل شاشة بيضاء بالكامل لم تحل بعد إعادة ضبط الجهاز.

لذا قرر هذا المستخدم إرجاع الهاتف إلى سامسونج لاسترداد المال بدلا من الإصلاح، مع الإشارة إلى أنه لا يعتزم العودة إلى هذا النوع من الأجهزة في الأجيال المستقبلية بعد حل المشكلات المبكرة.

سامسونج تتخذ خطوات سريعة

يبدو أن سامسونج تتعامل بسرعة مع هذه المشكلات على الوحدات الحالية، لكنها قد تواجه صعوبة في استبدال الأجهزة بالكامل بسبب انخفاض المخزون.

وأكدت الشركة أيضا أنها ستطرح قريبا وحدات جديدة من Galaxy Z TriFold للبيع في الولايات المتحدة، ووفقا لموقع GSMArena، فأن الهاتف سيعاد توفيره على موقع سامسونج يوم 20 فبراير.

نفد الهاتف بسرعة عند إطلاقه لأول مرة، لذا سيكون من الضروري التحرك سريعا لتوفير المزيد من الوحدات لإعادة طرحه للبيع مرة أخرى، وتبلغ تكلفة Galaxy Z TriFold حوالي 2899 دولارا أمريكيا.