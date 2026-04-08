ارتفع 120 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد هدنة أمريكا وإيران

شهدت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها عالميًا منذ نحو 3 أسابيع، في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% لتصل إلى 4812.49 دولارًا للأوقية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف الهجمات على إيران ودخول الطرفين في هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط إعادة تقييم الأسواق للمخاطر قصيرة الأجل، ما أثار حالة من التفاؤل في الأسواق.

ترقب عالمي بعد ارتفاع الذهب

جاء الارتفاع وسط حالة من الترقب العالمي، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الجيوسياسية، وقد زادت المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز الطلب على الذهب خلال الأيام الماضية، قبل أن ينعكس إعلان الهدنة على الأسواق بارتفاع إضافي.

وسجلت أسعار الذهب بعد الهدنة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات قوية، إذ زادت الفضة بنسبة 4.9% لتصل إلى 76.48 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 3.2% إلى 2020.57 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 4.1% ليسجل 1529.35 دولارًا.

أسعار الذهب الآن “بدون مصنعية”

فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر، دون إضافة قيمة المصنعية، نظرًا لاختلافها من تاجر إلى آخر ومن محافظة لأخرى.

ـ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8229 جنيها.

ـ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7200 جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6171 جنيهًا.

ـ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4800 جنيه.

سعر السبائك والجنيهات الآن

ـ بلغ سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية 4709 دولارات.

ـ سجل سعر جنيه ذهب عيار 21 ـ 8 جرام 58.320.00 جنيها.

ـ سجل سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 ـ 4 جرام 29.180.00 جنيها.

ـ سجل سعر ربع جنيه ذهب عيار 21 ـ 2 جرام 14.596.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24.. 2.248.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24.. 4.305.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24.. 8.430.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24.. 20.911.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24.. 41.673.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24.. 83.336.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24.. 129.571.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24.. 166.651.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24.. 208.314.00 جنيها.

ـ سجل سعر أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24.. 259.112.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24.. 416.479.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 100جرام عيار 24.. 832.757.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24.. 2.074.193.00 جنيها.

مصنعية الذهب في مصر

تتراوح مصنعية الذهب في مصر عادة بين 3% و7% من سعر الجرام تقريبًا، وقد تختلف بحسب حجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية، وفقًا لتقديرات كل تاجر أو ورشة.

وتختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، حيث يُعتبر عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيعه.