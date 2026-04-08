الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفع 120 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد هدنة أمريكا وإيران

خالد يوسف

شهدت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها عالميًا منذ نحو 3 أسابيع، في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% لتصل إلى  4812.49 دولارًا للأوقية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف الهجمات على إيران ودخول الطرفين في هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط إعادة تقييم الأسواق للمخاطر قصيرة الأجل، ما أثار حالة من التفاؤل في الأسواق.

ترقب عالمي بعد ارتفاع الذهب 

جاء الارتفاع وسط حالة من الترقب العالمي، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الجيوسياسية، وقد زادت المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز الطلب على الذهب خلال الأيام الماضية، قبل أن ينعكس إعلان الهدنة على الأسواق بارتفاع إضافي.

وسجلت أسعار الذهب بعد الهدنة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات قوية، إذ زادت الفضة بنسبة 4.9% لتصل إلى 76.48 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 3.2% إلى 2020.57 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 4.1% ليسجل 1529.35 دولارًا.

أسعار الذهب الآن “بدون مصنعية”

فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر، دون إضافة قيمة المصنعية، نظرًا لاختلافها من تاجر إلى آخر ومن محافظة لأخرى.

ـ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8229 جنيها.

ـ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7200 جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6171 جنيهًا.

ـ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4800 جنيه.

سعر السبائك والجنيهات الآن

ـ بلغ سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية 4709 دولارات.

ـ سجل سعر جنيه ذهب عيار 21 ـ 8 جرام 58.320.00 جنيها.

ـ سجل سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 ـ 4 جرام 29.180.00 جنيها.

ـ سجل سعر ربع جنيه ذهب عيار 21 ـ 2 جرام 14.596.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24.. 2.248.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24.. 4.305.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24.. 8.430.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24.. 20.911.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24.. 41.673.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24.. 83.336.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24.. 129.571.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24.. 166.651.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24.. 208.314.00 جنيها.

ـ سجل سعر أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24.. 259.112.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24.. 416.479.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 100جرام عيار 24.. 832.757.00 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24.. 2.074.193.00 جنيها.

مصنعية الذهب في مصر

تتراوح مصنعية الذهب في مصر عادة بين 3% و7% من سعر الجرام تقريبًا، وقد تختلف بحسب حجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية، وفقًا لتقديرات كل تاجر أو ورشة.

وتختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، حيث يُعتبر عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيعه.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

جانب من العرض المسرحي

العرض المسرحي "طائر" يناقش صراع النقاء الإنساني مع المجتمع على مسرح الأنفوشي

نبيل نور الدين بدار رعاية كبار الفنانين

لفتة إنسانية.. استقبال الفنان نبيل نور الدين في دار رعاية كبار الفنانين |خاص

عيد ميلاد ايمي

هشام ماجد يهنئ إيمي سمير غانم باسمها الحقيقي

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد